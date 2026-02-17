舊警署變觀光景點 走進港產警匪片

眾多市民和遊客在舊油蔴地警署建築外拍照留念。(中新社)

因無數經典港產警匪片而聲名大噪的香港 舊油蔴地警署，近年已成為旅客眼中的「電影地標」。今年1月2日起警署以「油蔴地警署光影之旅」的形式重新向公眾開放，透過電影場景重置、珍藏道具展出及AI 互動體驗，讓訪客「入差館」親身走進港產警匪片的世界，為香港電影文化與旅遊結合帶來全新嘗試。

「油蔴地警署光影之旅」展覽由香港電影專業人士重置電影場景和展出珍藏道具，呈現本地經典警匪片的年代與城市記憶；圖為證物房內展出的「英雄本色」、「新警察故事」等多部港產警匪電影中出現的道具。(中新社)

大公報報導，展覽由舊戲院入口展開，訪客穿過象徵電影年代更迭的「時光隧道」，隨即踏入仿如電影片場的警署空間。最受矚目的「雜差房」，以1970至1980年代警署為設計藍本，重現辦公室、監控室、槍房、證物房及認人室等場景。牆上標語、陳設細節均依照昔日警署環境復刻，讓人恍如置身「無間道」、「警察故事」等經典警匪片的拍攝現場。

報導指出，訪客不僅可近距離了解警署供奉關公的傳統文化，亦可手持仿真道具槍拍照打卡，感受港產片中獨有的警匪氣氛。

首次對外開放的羈留室同樣成為焦點，展覽在保留原有空間結構的同時，加入四間AI照相亭，分別以警察、疑犯形象，以及「喋血雙雄」、「無間道」、「警察故事」等電影角色海報作背景，讓參觀者生成專屬紀念相片，為電影體驗增添科技感。

文化體育及旅遊局表示，展覽由香港電影專業人士參與策畫，除場景重置外，亦展出多件電影珍藏道具與真本，包括「怒火」中出現的手榴彈道具、「英雄本色」裡周潤發 角色佩戴的墨鏡、「無間道」的老式手機及人物證件等，呈現港產警匪片的年代氛圍與城市記憶，彰顯本地電影工作者的創意力量。

證物房 暗藏電影彩蛋

不少細節亦暗藏電影彩蛋。例如在雜差房辦公室場景中，辦公桌後櫃子上懸掛的一張不起眼證件，正是電影「新紮師妹」中「方中SIR」作為督察的委任證；證物房內的電腦屏幕，則還原「無間道」中劉健明刪除陳永仁警察檔案的經典橋段，令影迷會心一笑。

政務司副司長卓永興指出，舊油蔴地警署是戰前建築，歷史悠久且外觀極具特色，多年來一直是港產警匪片與電視劇的熱門取景地。繼去年「九龍城寨光影之旅」後，這是第二個以香港電影為主題打造的旅遊熱點，期望透過電影文化，為旅遊體驗注入更多層次，同時帶動地區經濟。

AI合成照 體驗新穎有趣

保安局局長鄧炳強也在社交平台分享，雜差房的幫辦房布置，與他早年任職時的場景極為相似，熟悉的擺設勾起不少回憶；文化體育及旅遊局局長羅淑佩則分享在警署門口及辦公室打卡的照片，並上傳以「無間道」為背景的AI合成照，形容體驗新穎有趣。

展覽還吸引不少旅客慕名而來，來自廣州的旅客楊小姐表示，自己多年來喜愛「無間道」等港產警匪片，這次能進入警署內部參觀，感覺如同「走進電影」，別具意義。

為延伸旅遊效益，油尖旺民政事務處同步推出油麻地美食購物節及文創市集，市集設於警署正門對面，逢周末及公眾假期營運，售賣文創產品及懷舊小食，並為參觀展覽的訪客提供消費優惠，活動將持續至3月1日。