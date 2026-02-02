盛事連發 今年訪港客有望破5000萬 春節酒店預訂率8成

旅遊業預計，今年內地春節黃金周會有近140萬內地旅客訪港。大年初二晚煙花日維港兩岸預料將擠滿人群。圖為去年十一維港夜空上演的煙花匯演。（中新社資料照片）

農曆新年將至，預料香港 將迎來農曆黃金周旅客潮。香港農曆新年期間將舉辦多項節慶活動，不少市民和遊客認為活動有吸引力；有市民有意留港度歲，有旅客則計畫延長遊港時間。文化體育及旅遊局局長羅淑佩1日表示，對香港農曆新年旅遊市道感到樂觀，自落實舉辦新春煙花匯演後，酒店業的訂單錄得上升，有信心今年訪港旅客突破5000萬人次。

大公報報導，旅遊業議會預計，今年內地春節 黃金周期間會有接近140萬內地旅客訪港。有旅遊業界預期春節黃金周平均每日有300個內地團訪港，不少中小型酒店的農曆新年房間預訂率已達8成。

隨著內地學校開始放寒假，過去一周，平日訪港的內地旅客達11萬至13萬人次，周末則有逾15萬人次，均較之前增加一至兩成。羅淑佩1日表示，今年農曆新年與去年聖誕節假期相隔較遠，而內地黃金周亦長達9日，香港節目亦非常豐富和熱鬧，包括煙花匯演、花車巡遊、賀歲盃足球賽，相信會增加旅客在農曆新年期間赴港旅遊的意欲。

外交部早前呼籲國民春節期間避免前往日本，羅淑佩指受地緣政治影響，加上國家政策，以及日本出現暴風雪天氣，預期香港旅遊市道將會一定程度受惠。

羅淑佩表示，漁護署會加強景點清潔及管理，包括加派人手於假期間駐守於熱門景點；旅發局亦會在部分假期日子提供景點實時人流情況。

旅發局早前公布去年全年共錄得4990萬旅客人次訪港，按年上升12%。羅淑佩表示，有信心今年訪港旅客突破5000萬人次，因為活動將會增加，例如復辦單車節，並討論可否擴充舉辦馬拉松，亦會爭取更多大型體育盛事赴港，例如網球比賽，她又透露很多巨星希望在香港舉辦跨年演唱會。羅淑佩估計，未來數年的酒店房間供應將增加4400間，提升整體接待能力。

旅遊業議會總幹事楊淑芬預計，今年內地春節黃金周期間，會有接近140萬內地旅客訪港，人數會比去年多，對農曆新年香港旅遊市道相當樂觀。至於「粵車」首次可在農曆新年期間駛入香港市區，楊淑芬稱相信能夠帶動例如在大嶼山一帶景點的旅遊市道。

另據文匯報報導，今年元旦未有舉辦煙花匯演，農曆新年煙花匯演則如常舉行，估計能吸引不少內地旅客訪港度歲。其中，近距離觀賞煙花的觀光 船生意受惠，年初二的觀光船預計購票人數較去年同期增加15%至20%。