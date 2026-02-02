我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

言承旭悼大S 網友見這一幕心痛「他真的快碎了」

盛事連發 今年訪港客有望破5000萬 春節酒店預訂率8成

香港新聞組／香港2日電
旅遊業預計，今年內地春節黃金周會有近140萬內地旅客訪港。大年初二晚煙花日維港兩岸預料將擠滿人群。圖為去年十一維港夜空上演的煙花匯演。（中新社資料照片）
旅遊業預計，今年內地春節黃金周會有近140萬內地旅客訪港。大年初二晚煙花日維港兩岸預料將擠滿人群。圖為去年十一維港夜空上演的煙花匯演。（中新社資料照片）

農曆新年將至，預料香港將迎來農曆黃金周旅客潮。香港農曆新年期間將舉辦多項節慶活動，不少市民和遊客認為活動有吸引力；有市民有意留港度歲，有旅客則計畫延長遊港時間。文化體育及旅遊局局長羅淑佩1日表示，對香港農曆新年旅遊市道感到樂觀，自落實舉辦新春煙花匯演後，酒店業的訂單錄得上升，有信心今年訪港旅客突破5000萬人次。

大公報報導，旅遊業議會預計，今年內地春節黃金周期間會有接近140萬內地旅客訪港。有旅遊業界預期春節黃金周平均每日有300個內地團訪港，不少中小型酒店的農曆新年房間預訂率已達8成。

隨著內地學校開始放寒假，過去一周，平日訪港的內地旅客達11萬至13萬人次，周末則有逾15萬人次，均較之前增加一至兩成。羅淑佩1日表示，今年農曆新年與去年聖誕節假期相隔較遠，而內地黃金周亦長達9日，香港節目亦非常豐富和熱鬧，包括煙花匯演、花車巡遊、賀歲盃足球賽，相信會增加旅客在農曆新年期間赴港旅遊的意欲。

外交部早前呼籲國民春節期間避免前往日本，羅淑佩指受地緣政治影響，加上國家政策，以及日本出現暴風雪天氣，預期香港旅遊市道將會一定程度受惠。

羅淑佩表示，漁護署會加強景點清潔及管理，包括加派人手於假期間駐守於熱門景點；旅發局亦會在部分假期日子提供景點實時人流情況。

旅發局早前公布去年全年共錄得4990萬旅客人次訪港，按年上升12%。羅淑佩表示，有信心今年訪港旅客突破5000萬人次，因為活動將會增加，例如復辦單車節，並討論可否擴充舉辦馬拉松，亦會爭取更多大型體育盛事赴港，例如網球比賽，她又透露很多巨星希望在香港舉辦跨年演唱會。羅淑佩估計，未來數年的酒店房間供應將增加4400間，提升整體接待能力。

旅遊業議會總幹事楊淑芬預計，今年內地春節黃金周期間，會有接近140萬內地旅客訪港，人數會比去年多，對農曆新年香港旅遊市道相當樂觀。至於「粵車」首次可在農曆新年期間駛入香港市區，楊淑芬稱相信能夠帶動例如在大嶼山一帶景點的旅遊市道。

另據文匯報報導，今年元旦未有舉辦煙花匯演，農曆新年煙花匯演則如常舉行，估計能吸引不少內地旅客訪港度歲。其中，近距離觀賞煙花的觀光船生意受惠，年初二的觀光船預計購票人數較去年同期增加15%至20%。

香港 春節 觀光

上一則

四川破獲28年懸案：2嫌將女老闆掐死 晚上抬屍埋花壇

下一則

中國長租公寓「魔方公寓」傳爆雷 租客突遭停水停電被迫搬家

延伸閱讀

騰訊元寶紅包起跑 AI入口戰開打 傳阿里千問也將入局

騰訊元寶紅包起跑 AI入口戰開打 傳阿里千問也將入局
17年跳蚤市場今熄燈 香港最後大型市集檔主不捨落淚收拾

17年跳蚤市場今熄燈 香港最後大型市集檔主不捨落淚收拾
香港「限奶令」實施13年違例大減 議員倡撤令刺激經濟

香港「限奶令」實施13年違例大減 議員倡撤令刺激經濟
臺山寧陽會館春節團年宴溫情舉行

臺山寧陽會館春節團年宴溫情舉行

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」