香港北部都會區磁吸30企業 投資推廣署助對接落戶

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 北部都會區是香港未來發展的新引擎，各方面的工作正在全速推進。

文匯報報導，香港投資推廣署署長劉凱旋1月31日透露，署方近期接觸到最少30間有意進駐北部都會區的內地和海外企業，涵蓋教育、國際學校、海外大學、現代物流、現代倉儲及旅遊等行業，署方正協助有關企業與發展局或創新科技及工業局對接，協助落戶的工作。

有立法會議員和測量界人士在接受訪問時表示，近期有意進駐的企業種類比以往更為廣泛，與北都區發展方向一致，而未來規畫明朗化有助於增強企業信心，又建議港府 在物流用地審批上採取更靈活策略，助力進駐企業把握與內地融合的地理優勢。

劉凱旋接受電台節目訪問時表示，目前約有30間海外或內地企業計畫落戶香港，希望能在北部都會區發展，「有關企業種類較多，例如教育方面，有國際學校或大學希望來港，還有現代物流及倉儲以至旅遊業等，各行各業都有包括在內。」署方會以行業畫分團隊為各個專組，就客戶需要和北都發展方向作對接。

她表示，以往外來企業需要土地，投資推廣署都會去找私人發展商協助，在發展北都之後，就有無限機遇。

立法會議員姚銘對有不同行業的企業有意進駐表示歡迎，而新界北目前僅有一所國際學校，若能吸引國際學校及海外大學落戶，既可滿足區內需求，也能增強人才遷入的誘因，絕對是好事。