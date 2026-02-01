我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

香港北部都會區磁吸30企業 投資推廣署助對接落戶

香港新聞組／香港1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港北部都會區是香港未來發展的新引擎，各方面的工作正在全速推進。

文匯報報導，香港投資推廣署署長劉凱旋1月31日透露，署方近期接觸到最少30間有意進駐北部都會區的內地和海外企業，涵蓋教育、國際學校、海外大學、現代物流、現代倉儲及旅遊等行業，署方正協助有關企業與發展局或創新科技及工業局對接，協助落戶的工作。

有立法會議員和測量界人士在接受訪問時表示，近期有意進駐的企業種類比以往更為廣泛，與北都區發展方向一致，而未來規畫明朗化有助於增強企業信心，又建議港府在物流用地審批上採取更靈活策略，助力進駐企業把握與內地融合的地理優勢。

劉凱旋接受電台節目訪問時表示，目前約有30間海外或內地企業計畫落戶香港，希望能在北部都會區發展，「有關企業種類較多，例如教育方面，有國際學校或大學希望來港，還有現代物流及倉儲以至旅遊業等，各行各業都有包括在內。」署方會以行業畫分團隊為各個專組，就客戶需要和北都發展方向作對接。

她表示，以往外來企業需要土地，投資推廣署都會去找私人發展商協助，在發展北都之後，就有無限機遇。

立法會議員姚銘對有不同行業的企業有意進駐表示歡迎，而新界北目前僅有一所國際學校，若能吸引國際學校及海外大學落戶，既可滿足區內需求，也能增強人才遷入的誘因，絕對是好事。

香港 港府

上一則

日薪800元 江蘇景區1原因招不到人來當「項羽」

下一則

中麥當勞春節新包裝 網吐槽像祭祀品 也有人讚年味十足

延伸閱讀

香港強制繫安全帶新規 官方認1主因…上路6天叫停

香港強制繫安全帶新規 官方認1主因…上路6天叫停
高中時遇疫情的學生 進大學後遺症慢慢浮現

高中時遇疫情的學生 進大學後遺症慢慢浮現
和平理事會將取代聯合國

和平理事會將取代聯合國
香港黃金結算公司加速度年內營運 拚3年儲金2000噸

香港黃金結算公司加速度年內營運 拚3年儲金2000噸

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克