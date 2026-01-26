國泰航空80歲 復古主題電車穿梭港島 歷代經典制服亮相

國泰機艙服務員身穿多款歷代經典制服，於懷舊電車上向市民熱情打招呼。（取材自國泰航空）

為慶祝成立80周年，國泰航空昨日舉行電車巡遊活動，塗上該品牌經典復古塗裝的電車沿屈地街電車廠駛至北角，多名國泰機艙服務員及地勤人員換上10款由1940年代至今的歷代制服乘搭電車，沿途向市民揮手致意。

文匯報報導，國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，四輛特色電車已於上周起至2月19日，穿梭於港島不同路線，前線員工今年亦會穿上歷代經典懷舊制服執勤，帶領市民親歷一趟時光之旅。

四輛特色電車的復古塗裝包括：經典「Betsy」道格拉斯DC-3的銀色設計、首個以綠色和白色作為主色的Convair 880塗裝、為大眾熟悉的「生菜葉三文治」塗裝（亦稱「大柴」），以及現今「翹首振翅」標誌。

巡遊活動於昨日下午舉行，由屈地街電車廠出發，途經銀行街、金鐘港鐵站、百德新街、維多利亞公園，至終點北角。身穿懷舊制服的機艙服務員登上電車公開巡遊，為市民帶來驚喜。

據報導，專程前來觀看電車巡遊的9歲飛機迷Ashton表示，自己最喜愛的機型是A350，而四款特色電車中，他最喜歡的是經典「Betsy」道格拉斯DC-3的銀色設計塗裝，「看到它很是興奮。」

此外，劉凱詩分享今年公司邀請逾2000名機艙服務員及地勤同事，換上過去80年最具特色的10套制服執勤。其中包括上世紀四○年代戰後受當時軍風影響，以藍色或灰藍色為主調的長裙；上世紀六○年代以紅色為主色加入中式元素的制服，以及1969年紅色A字短裙搭配圓頂帽的造型等，形容每套制服不僅是工作服，更承載當時的文化特色與香港 社會的轉變，展現每個年代的獨特文化與美學。