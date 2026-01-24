一菜成名吸食客 港酒樓打造IP、引入AI炒菜變招求存

我的頻道

香港新聞組／香港24日電
位於香港侯王道的樂口福潮州酒家，是擁有超過70年歷史的老牌潮式酒家，亦是電影《九龍城寨之圍城》取景地。被認為有打造IP的潛力。（取材自臉書）

香港傳統酒樓面對多種壓力，從租金、食材成本、人工三貴，加上菜式多樣性不足，導致酒樓生存空間越發縮窄。據了解，不少內地的酒樓除了菜式新穎、服務質素更好之外，不少人氣高的酒樓都有一兩道由市政府協辦中廚比賽的得獎名菜，吸引食客慕名而來。近日九龍觀塘一間中菜餐廳，聲稱使用「AI炒菜」，也引發網民關注

位於香港侯王道的樂口福潮州酒家，是擁有超過70年歷史的老牌潮式酒家，亦是電影《九龍城寨之圍城》取景地。被認為有打造IP的潛力。（取材自臉書）

大公報報導，香港不少酒樓有打造IP（Intellectual Property，知識產權）的潛力，例如位於侯王道的樂口福潮州酒家，是擁有超過70年歷史的老牌潮式酒家，亦是電影《九龍城寨之圍城》取景地。

去年，內地人氣美食競技綜藝節目《一飯封神》，邀請了100位不同背景的廚師，透過多輪比拼，展現廚藝並爭奪「廚神」寶座，節目播出後，這些餐廳和廚師人氣飆升，招牌料理更成為「香港必食」。中菜食府「紅棉」餐廳主廚邵德龍師傅因參加《一飯封神》收穫超高人氣，由他烹調的「招牌豬扒飯」，外酥內嫩的炸豬扒，淋上酸甜可口的茄汁，搭配三種不同風味的芝士，成為各大內地社交媒體刷屏式推薦食評的其中一個必去地點。

位於香港侯王道的樂口福潮州酒家，是擁有超過70年歷史的老牌潮式酒家，亦是電影《九龍城寨之圍城》取景地。被認為有打造IP的潛力。（取材自臉書）

「打造中式IP是一條出路，民以食為天，旅客會為品嘗美食慕名而來，但這需要多方資源的配合。」香港餐務管理協會會長楊位醒指出，如果由政府協助，舉辦具有認受性的中廚中菜比賽，勝出者及其酒樓除了能夠獲得名氣，更能對行業有一定的鼓舞作用。他認為，如果有資源舉辦一些美食綜藝節目，對打造名廚IP亦有很大幫助。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所榮譽研究員何濼生認為，內地美食IP化得到成功，香港可以借鑒，為旅客南下覓食提供參考指南，「打造出名氣，食客自然會蜂擁而至，但根基是真材實料，菜式的水平要達標。」

近日九龍觀塘一間中菜餐廳，聲稱使用「AI炒菜」引發網民關注。但據食客反應，大家對「AI炒菜」評價不一，有人覺得味道跟真人炒菜一樣，但也有人認為缺乏「鑊氣」。

據了解，該間中菜餐廳店內包括收銀員在內，只有三名職員，各人分工合作，負責準備食材、操作機器和客戶服務，餐牌上有多款菜式選擇，價格從19到78港元（約2.4到10美元）不等，以開在商場內的餐廳而言，價錢算是比較便宜。

餐廳經營者早前公開表示，目前店內設有15台AI炒菜機，每部20萬港元，每道菜炒製時間約五至八分鐘，每小時可製作150至200份菜品，又強調食品絕非預製，全部用機械現炒，成本比聘請廚師更低，而且一機可以炒多款菜

香港餐飲聯業協會認為，機械煮食在內地逐漸普及，優點是控制品質，香港食肆要減輕成本，運用科技是其中一條出路，也是大勢所趨。

