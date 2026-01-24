BLACKPINK香港開唱3天 港財政預算想推動「演唱會經濟」

新一份《財政預算案》下月底公布，有意見呼籲推動「演唱會經濟」。南韓女子天團BLACKPINK 於24日起一連三日於啟德體育園舉行演唱會，體育園內設有兩間快閃店售賣BLACKPINK的周邊產品，23日起已吸引大批粉絲排長龍輪候搶購官方周邊。有專程為看演唱會來港的北京樂迷母女稱將留港6日，住宿預算9000元（港元，下同，約1154美元）將到訪迪士尼樂園及太平山頂。有學者認為應積極吸引消費力更強、更可能過夜的非大灣區 旅客，並建議演出主辦單位聯合酒店業界推出優惠住宿套票，實現共贏。

綜合明報、香港 01報導，23日午4時已有不少樂迷在2號零售館地下中庭的官方周邊商品店及快閃店「rosie」處大排長龍，購買BLACKPINK的限量周邊商品，每人需輪候約20分鐘才可進店選購。入夜時，為配合演唱會，零售館外的屏幕、西橋等地亮起粉紅色燈光，零售館內亦播放BLACKPINK歌曲營造氣氛。

王小姐及母親專程從北京乘搭飛機來港，母女23日頭戴BLACKPINK應援帽在啟德購買周邊，王小姐笑言專為看演唱會而來，預計留港6日，現時下榻觀塘酒店，最後兩日會留宿迪士尼，預計每日酒店花費1500元，未為消費設上限。另有來自浙江寧波的顧姓父女表示，他們本打算花800元買周邊，但最後花了1600元，兩人打算留港三四天，其後去澳門旅行，預訂住宿每日花費約800元。

移居澳洲的粉絲陸小姐喜歡BLACKPINK已有五年，今次專程回港看演唱會。她原本在尾場才會入場，但23日亦特地前來搶購偶像周邊紀念品，以防演唱會當日已售罄，她花了約3000元買了一些周邊商品。另一名粉絲郭小姐同樣指特地到場掃貨，她在兩間店合共花費了近3000元。

除了快閃店外，亦有餐廳內外均增添了BLACKPINK布置，令現場更有氣氛。餐廳「三月見」門外放置了BLACKPINK成員的紙版公仔，餐廳內亦貼滿BLACKPINK成員照片。餐廳老闆張先生指，餐廳特地設計了BLACKPINK布置以配合氣氛，亦特地為演唱會推出了限定的「粉紅泡泡漢堡」。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，BLACKPINK帶來的盛事，比得上去年英國樂隊Coldplay來港的效應，體育園周邊酒店幾近爆滿。他稱BLACKPINK享有龐大觀眾群，不少歌迷願緊隨她們的巡唱之旅，而且消費力強，亦非人人急於在演唱會後離港。

徐又認為，若BLACKPINK成員在港期間，香港能同時為她們串連商業活動，將發揮更大經濟效果，他亦期望繼續有更多類似級數的巨星在體育園舉辦演唱會，延續體育園帶動「演唱會經濟」的勢頭。

經濟學者李兆波則指出，多數來自大灣區的觀眾不會選擇過夜，主要消費集中在門票和周邊商品，建議積極吸引消費力更強、較可能過夜的非大灣區旅客來港觀看演唱會；又稱主辦單位應與酒店業合作，推出優惠住宿套票，以增加住宿與相關餐飲消費。