香港教職博覽海內外逾860機構參展 港生盼北上 港漂想留

由香港貿易發展局主辦的第35屆教育及職業博覽22日在香港會議展覽中心開幕，來自23個國家和地區的逾860家機構參展，提供多元化升學及就業資訊。(中新社)

香港 全力打造國際教育樞紐，力爭優質人才在港發展就業。由香港貿易發展局主辦的第35屆教育及職業博覽22日起至25日，連續四天於灣仔會展中心舉行，今年博覽匯聚來自23個國家及地區、超過860家機構參展，包括31個政府決策局、部門，以及多間專上院校、升學 中心等，旨在吸引鄰近地區學生來港升學及海外學生留港就業，部分僱主更設即場面試。

文匯報報導，有本地大學生表示日後若有機會，有意願到大灣區 內地城巿發展，因當地市場龐大、機會較多；有在香港求學的「港漂」學生表示，畢業後會留港就業，因為在香港可以接觸到不少國際貿易相關範疇的就業機會。

今屆博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，並設四大主題日，焦點包括公務員及公共服務、職場科技應用、醫療健康及大灣區升學就業機會。博覽剛開幕，便吸引不少市民與學生到場查詢就學與就業資訊，更有求職者即場填寫職位申請表。

特區政府政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室設有攤位，介紹粵港澳大灣區最新發展、升學、實習、就業和創業機會以及相關支援服務資訊。勞工處也設攤位介紹「大灣區青年就業計畫」等，另亦有機構介紹大灣區就業和實習問題，吸引不少年輕人駐足查看。

就讀大學的馮小姐表示，計畫畢業後尋找IT工作，最關注薪酬待遇，理想薪金範圍為2萬至3萬港元（約2570到3850美元），若在港未找到合適工作，亦願意前往大灣區內地城巿發展，並希望博覽能增加更多就業相關資訊。

中學生黃同學對未來就業方向已有初步打算，目前想升讀會計專業，認為這個領域的就業出路更好，他認為現時搭乘高鐵往來大灣區內地城市十分方便，因此也會考慮參與大灣區青年就業計畫，不過期望薪金有2萬港元。

香港在高等教育領域擁有卓越實力與資源優勢，吸引不少海內外學子赴香港深造，部分人才畢業後更考慮留港發展。來自深圳的祁小姐在香港就讀商務相關課程，未來就業方向傾向商務領域，並願意多嘗試不同機會。她解釋，香港接觸國際市場的機會更多，靈活性更強，發展機會多。

在教育方面，她認為內地偏重學業，課程與社會環境的聯繫較弱，在港讀書則有更多實操機會，學校會提供更多資源。

「搵工易」求職招聘平台攤位職員林先生表示，平台主要面向餐飲、零售、地產、美容、保險等相關範疇，招聘群體年齡段為18歲至40歲左右。至於疫情復常後的就業市場情況，他指近年失業率下降，僱主與勞方的招聘與求職需求都有向好趨勢，但仍未完全恢復疫情前狀態，而部分行業仍面臨人手短缺的情況。