粵車南下上路2個月 邊檢備案量逾1300輛 比上月增逾2倍

香港新聞組／香港17日電
隨著「澳車北上」、「港車北上」、「粵車南下」等政策相繼實施，港珠澳大橋見證了粵港澳大灣區融合的加速度。(新華社)
隨著「澳車北上」、「港車北上」、「粵車南下」等政策相繼實施，港珠澳大橋見證了粵港澳大灣區融合的加速度。(新華社)

粵港雙方推動粵車南下政策首階段計畫自去年11月15日起正式實施，至今剛滿兩個月。港珠澳大橋邊檢站表示，截至15日經邊檢部門備案粵車南下車輛累計逾1300輛，較上月22日的備案量增逾兩倍。有廣東車主直言，駕車攜全家赴港轉機旅遊省時省錢。也有廣東車主透露首次駕車赴港市區體驗很順暢，將爭取再次預約到香港過馬年春節

大公、文匯報報導，另據拱北海關數據，截至9日北上的港澳單牌車輛累計備案登記已突破20萬宗，與粵車南下實現互惠跨境通行。去年11月中起粵車南下政策第一階段符合條件的廣東私家車從港珠澳大橋口岸出境，可駛入香港國際機場自動化轉機停車場停泊。上月23日起政策第二階段計畫實施，粵車可駛入香港市區。

「相比以往搭乘跨境巴士或船班輾轉赴港，現從廣東駕車無論是到香港機場還是進入市區，時間都減少一半左右。」廣東車主阿坤指，粵車南下赴港不僅便捷且靈活從容，尤其適合攜帶大件行李或全家老小出行，並指駕車赴港停車轉機到歐美旅遊，最關心還是停車費，「目前停車費首3天100元（港幣，下同，約12.8美元），此後每日50元，比較優惠。」他指如停車優惠期能延續更長時間，未來將優先選擇以這方式赴港轉機或接送機。

春節將至，廣東車主麥先生計畫一家四口經香港轉機到新加坡過馬年。他說三個成人一個兒童從廣州乘高鐵赴港車費需646元人民幣，而駕車赴港轉機，廣珠之間高速公路收費及入油費約112元，加上150元港珠澳大橋過橋費、香港停車場優惠期6天停車費250元及40元保險，相比起乘高鐵還要划算，「特別是帶著老人和小朋友，更加省心省力。」

另一廣東車主彭先生之前曾駕車進入香港市區，整體體驗比較順暢。他建議廣東車主可先購八達通卡以方便停車，並預先做好行程計畫，提前了解目的地和行車線路。他說接下來會再次預約，爭取到香港過馬年春節。阿坤也透露，第二次駕車赴港會帶上家人一起遊玩，並跟更多香港朋友聚會。

此外，香港保險業聯會一般保險總會主席張健強14日表示，現時有6間保險公司就粵車南下提供車保，至今已銷售約700張保單，暫未錄相關索償個案。

