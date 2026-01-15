購買巴基斯坦偽造駕照 香港巴裔外賣員騙免試車牌

我的頻道

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港廉政公署早前檢控8名非華裔男子，涉向他人購得巴基斯坦的駕駛執照後，向香港運輸署申請免試簽發香港正式駕駛執照

明報報導，其中一名27歲巴基斯坦裔男子14日在東區裁判法院認罪，案情提及被告支付1.2萬元（港幣，下同，約1540美元）購入偽造的巴國駕駛執照。主任裁判官指案件性質嚴重，押後至3月11日判刑，以待各方商討被告能否協助控方調查以列求情因素，被告續准保釋。

據報導，根據被告簡智仁（Khan Usman，27歲）承認案情，2022年8月5日被告向運輸署申請直接簽發香港駕駛執照，聲稱持有由巴基斯坦開伯爾普什圖省於2017年發出的駕駛執照，署方接納文件真確，簽發香港駕駛執照。翌年6月被告被捕，在警誡下承認無巴基斯坦駕駛執照，他2005年因赴港生活而放棄巴籍，故不具資格申領僅向巴國國民簽發的駕駛執照，以1.2萬元購入涉案的偽造巴國駕駛執照。

報導稱，被告初犯，辯方14日求情稱他教育程度中六，近年從事外賣平台外賣員，徒步送餐，月薪2.5萬元。辯方又稱，他2019年曾在巴基斯坦接受正規駕駛課程，但沒在港接受駕駛課程，取得涉案駕駛執照後未曾駕駛。

報導說，法官張志偉指案件性質嚴重，而同案被告的判刑並無約束力；辯方則稱被告有意協助控方調查，但需時與控方商討確認。最終法庭押後案件判刑。

報導指，本案共有8名被告，被控2022年5月至2023年8月間各自與他人串謀詐騙運輸署，當中兩人早前認罪被判囚4個月，緩刑一年。

