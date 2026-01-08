港防排隊黨 粵車南下免試簽發駕照改1天300個「電子即日籌」

我的頻道

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
「粵車南下」自上月起實施，香港近日多間傳媒紛紛報導，金鐘牌照事務處連日來有人通宵排隊領取即日籌辦理免試簽發駕駛執照手續，引起秩序問題，引起社會廣泛關注。運輸署7日宣布，位於金鐘的香港牌照事務處由8日開始取消免試簽發現場派籌安排，並由12日起實施「電子即日籌(當天領取、當天有效的籌號)」安排，每個工作日上午7時開放，每日提供300個即日籌，先到先得，每張籌僅接受一份申請。

大公報報導，「粵車南下」內地駕駛者須持有香港駕駛執照方能申請，令運輸署「免試簽發香港駕駛執照」，即俗稱「吸牌」需求大升，金鐘牌照事務處外近日出現通宵輪候現象，有「排隊黨」各出奇招霸位排隊。

運輸署表示，由於有人濫用現場派籌安排，為防止免試簽發的輪候影響其他牌證申請，以及優化牌照事務處的秩序管理，署方將由8日開始取消免試簽發現場派籌安排。申請人或其代理人由本月12日起可使用「電子即日籌」服務經網上取籌。

運輸署表示，會繼續留意申請情況，有需要會適時調整即日籌數目。

此外，現有免試簽發網上預約櫃位服務維持不變，早前經網上預約系統提前預約櫃位服務的申請人，可繼續按預約時間前往香港牌照事務處辦理免試簽發申請。

運輸署表示，正與數字辦合作優化網上預約免試簽發櫃位服務的系統，包括新增認證技術及加大系統容量，務求盡快推出全面網上預約，以及將處理免試簽發申請的櫃位服務擴展至其餘3個牌照事務處。

署方正積極研究利用人工智能處理免試簽發申請程序，申請人可上載申請文件供系統初步審批，並只需按其預約時段帶同申請文件正本前往牌照事務處進行核實，進一步減少透過代辦提交申請的需要。

香港 人工智能

