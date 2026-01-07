港男涉姦有夫之婦女友16歲女兒 母見避孕套包裝袋揭發

我的頻道

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港五旬男子與有夫之婦發生不正常關係多年，2023年在女方家留宿時，涉嫌強姦對方的16歲女兒，事主母親在床上發現避孕套包裝袋揭發。男子否認強姦罪，6日在高等法院受審。

明報報導，控方開案陳辭稱，被告曾與事主母親發展親密關係，常在涉案寓所留宿。事主透過視像作供稱，被告在床上侵犯她，她推開被告不果。

據報導，男被告C. Z. G.（現57歲）報稱街市管理人員，被控於2023年5月8日在上水一單位強姦事主X（案發時16歲）。控方開案陳辭稱，X與父母及胞姊居於涉案單位，被告是X一家的舊鄰居；X父患病長期臥床，X母與被告於2017年起發展親密關係。自X父於2023年3月離世，被告一直在單位留宿，X稱呼被告為「叔叔」。

報導稱，控方表示，X母及X胞姊案發當日早上外出，剩下被告和X在家，被告走入X睡房，X感覺被告撫摸其下體，嘗試反抗不果。X母晚上在床發現避孕套包裝袋，遂與被告對質；X母不接受被告解釋，翌日向女兒查問始揭發事件。

報導說，現年19歲的X供稱，被告是其母親的好友，自從父親離世，被告常待在家中，每晚在X的睡房床邊「打地鋪」。事發當日，X睡醒後發現母親及胞姊已離家，她獨自在床上玩手機，被告突然入房並睡在她旁邊，用手指觸碰及撥弄其下體，令她感覺不舒服。她背對被告時，聽到被告拆開包裝紙的聲音，但不知道發生何事。

