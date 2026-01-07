我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

黃澤林、江旻憓、宏福苑、黑雨… 登港Google年度熱搜

香港新聞組／香港7日電
香港Google年度熱搜，香港網球選手黃澤林成為話題一哥；圖為黃澤林晉級ATP250香港公開賽第二輪比賽。(中新社)
香港Google年度熱搜，香港網球選手黃澤林成為話題一哥；圖為黃澤林晉級ATP250香港公開賽第二輪比賽。(中新社)

新年伊始，Google香港日前公布去年熱門搜尋。香港「網壇一哥」黃澤林去年創港將歷史，在美國網球公開賽首闖32強，登上「本地話題人物」首位。

明報報導，同樣躋身十大「本地話題人物」的還有兩名政壇女新星，包括入職馬會不足一年就「轉跑道」的江旻憓，這位「微笑劍后」去年一擊即中當選立法會旅遊界議員，成為熱搜本地人物第五位；由參選港姐到退選只相隔一日的民建聯西貢區議員莊雅婷躋身第八位。

香港Google年度熱搜，宏福苑五級大火登上本地頭條榜首；圖為火災現場。（中通社...
香港Google年度熱搜，宏福苑五級大火登上本地頭條榜首；圖為火災現場。（中通社）

去年11月底大埔宏福苑發生奪命五級火，事件引起國際關注，短短一個多月就成為「本地頭條」熱門搜尋的第一位。11月26日下午，大埔宏福苑爆發五級大火，火勢迅速蔓延，連續焚燒超過43小時，至28日方告救熄。這場被稱為「港殤」的災難，最終造成161人死亡、至少79人受傷，包括一名消防員殉職，成為香港自1948年以來傷亡最慘重的火災。

去年香港經歷5場黑雨及14個熱帶氣旋，「黑雨」及掛波次數均打破香港天文台歷年紀錄，其中颱風「韋帕」及超強颱風「樺加沙」分別在7月和9月底襲港，3個關鍵字分別占據「本地頭條」熱門搜尋第二、第四及第五位。

人工智能使用愈趨普及，DeepSeek、Grok、Google Gemini及豆包都登上年度熱搜「關鍵字」十強。至於台灣女星大S（徐熙媛）及音樂才子方大同去年先後離世，也是不少港人關心的事，成為熱搜關鍵字的第三及第四位。

黃澤林是香港史上首位打入ATP 1000邁阿密公開賽男單會內賽的球手。2025年8月歷史性闖入美國網球公開賽男單32強，創下其成年組大滿貫最佳成績。他目前正在參加中銀香港網球公開賽2026，於1月6日的男單首圈比賽中獲勝，歷史性闖入16強。

江旻憓在2024年巴黎奧運會上為香港奪得擊劍金牌，奧運會後宣布告別全職運動員生涯，加入賽馬會擔任對外事務助理經理，2026年1月1日起擔任香港立法會議員。

莊雅婷是香港西貢區議會委任議員，現年26歲，她2025年6月報名參加「香港小姐競選」引發政界與社會關注。在面試後約24小時宣布退出競選。她表示，雖希望透過平台吸引更多人參與社區建設，但決定以保護區議會形象為重，專注地區事務。

香港 巴黎奧運 宏福苑

上一則

香港玩具展首設潮玩館 150個IP參展 助品牌走出去

下一則

港創科局長登機前取消訪美 原因未公布 外界料攸關委內瑞拉

延伸閱讀

香港聯手12國及地區反詐 去年拘1800人、攔截2000萬美元

香港聯手12國及地區反詐 去年拘1800人、攔截2000萬美元
香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年

香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年
打擊DEI原則 司法部以「虛假申報法」調查企業 Google已收函

打擊DEI原則 司法部以「虛假申報法」調查企業 Google已收函
香港宏福苑災民入住青年宿舍2周接遷離令 無奈嘆：被當球踢

香港宏福苑災民入住青年宿舍2周接遷離令 無奈嘆：被當球踢

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火