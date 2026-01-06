港億元豪宅去年成交101宗4年新高 六合彩頭獎衝1億港元

香港去年億元豪宅一手成交量共有101宗，數字創下4年新高，多區二手樓市交投強勢反彈。(中通社)

香港 踏入2026年伊始，市場再度瀰漫「遍地黃金」的氛圍，從新年初舉行的六合彩金多寶頭獎衝上1億元(港幣，下同，約1288萬美元)，到樓市接連傳出大額成交，資金流動明顯轉活；多項數據顯示，香港去年逾億港元豪宅的一手成交量逾百起，創下4年新高。匯豐銀行的報告則說，在香港千萬富翁已不是遙不可及，每13名港人就有一位。

綜合港媒報導，1月3日舉行的六合彩新年金多寶，馬會特備7500萬元彩池，加上投注累積，若一注獨中，頭獎可達1億港元。當日下午投注額已衝至1.5億元，反映市民對財富增值的期待依然殷切。市場人士認為，這股「旺財」情緒，某程度上亦折射資金對風險承受度回升，為樓市回暖營造心理基礎。

同日，地產代理商美聯物業研究中心公布2025年住宅銷售數據，其中最受矚目的，正是億元豪宅成交表現。資料顯示，去年一手住宅中，成交價逾1億元的超級豪宅合共錄得101宗，為近4年最高水平，意味平均每3至4天便有一宗億元成交。美聯分析指出，這類物業供應一向有限，主要集中於核心地段，加上部分高資產人士趁價格調整期重新部署資產，推動成交量顯著回升。

踏入2026年後，相關走勢仍見加快。業界透露，新年首兩日市場已至少錄得6宗億元豪宅成交，顯示資金入市意欲未有減弱。分析師指出，在利率 走勢趨穩、環球資金重新尋找實體資產避險的背景下，香港超級豪宅因稀缺性及長線保值能力，繼續成為富裕階層的重要配置選項。

高端住宅成交活躍，亦與香港財富結構轉變有關。滙豐銀行最新發表的《富裕人士年度報告》指出，若以流動資產計算，香港平均每13名市民便有1名千萬富翁，相關群體的平均年齡已降至39歲，而從百萬資產累積至千萬身家，平均僅需8年。

報告亦提到，這批富裕人士投資取向更趨多元，除物業及傳統金融產品外，對人工智能 等新興產業展現高度興趣。

豪宅市場以外，二手樓市亦同步升溫。受惠於購買力回流、港股持續造好，以及外來人才政策帶來的實際住屋需求，2026年首個周末多區交投急升。元朗區錄得11宗二手成交，較前一個周末僅1宗大幅反彈；將軍澳區成交量亦按周增加逾1.8倍。部分買家憂慮「遲買會更貴」，不惜以高於銀行估價入市，個別成交較估值高出約8%至近一成。