高鐵香港段載客量破億創新高 直達全中國96站 出入內地更便捷

高鐵香港段通車以來，乘客量突破1億人次；圖為眾多旅客在西九龍站進站處排隊。(中新社資料照片)

港鐵公司4日公布，廣深港高鐵香港 段去年載客量再創新高，全年乘客人次超過3000萬，按年增長近17%，累計自2018年9月通車以來，乘客量已突破1億人次，標誌著高鐵香港段發展的重要里程碑，亦凸顯其作為連接香港與內地的重要交通樞紐地位。

文匯報報導，港鐵指出，剛過去的聖誕假期，高鐵客流表現尤為亮眼，2025年12月27日西九龍站錄得近14萬人次進出，刷新單日乘客量紀錄。為答謝市民及旅客支持，港鐵日前於西九龍站向乘客派發紀念品，分享客流破億的喜悅。

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，高鐵香港段深受跨境旅客及本地市民歡迎，公司自通車以來持續與內地鐵 路部門及兩地政府緊密協作，不斷增加直達站點、提升服務質素。她指出，高鐵不僅滿足短、中、長途商務及民生出行需求，也為旅遊業界創造嶄新發展空間，未來將持續優化乘客體驗、拓展網絡覆蓋，推動區域融合發揮更大效益。

目前，西九龍站已可直達全中國96個站點，較通車初期的44個站點增加逾1倍，每日最少有208班列車往返。乘客結構方面，短途旅程仍占約八成，而港人所占比例，已由通車初期約三成，逐步上升至約四成半，其餘為內地及海外旅客，反映高鐵有效促進區域人員流動與交流。

報導指出，隨著中國高鐵網絡不斷完善，港人出行選擇亦愈趨多元。現時由香港直達北京、上海約8小時，3小時可抵達長沙，7個半小時可到昆明，並可經中途轉乘前往成都、重慶、新疆、西藏等地，進一步拓展旅遊與生活半徑。

大公報報導，高鐵為不少市民、遊客帶來便利。市民吳小姐表示，近年經常與親友北上遊玩，若有兩、三日短假期，傾向乘搭高鐵到車程兩小時以內的目的地玩兩日一夜或三日兩夜，近月先後到南沙探訪朋友、到汕頭旅遊。 吳小姐表示，假期的高鐵票很搶手，希望日後能持續增加班次及直達站點。

旅遊促進會總幹事崔定邦認為，高鐵對於旅遊發展和大灣區融合發揮重要作用。他期望高鐵未來可以爭取增加中距離城市直達站點，例如長江以南的城市，「數據顯示目前有八成短途客，但我相信有不少在廣州、深圳等站下車的市民並非只是短途行，而是需要換乘到其他城市。」他相信內地發展旅遊的城市亦期盼着這樣的措施，而在節假日增加前往短途目的地的班次，他則指是「顯然需要」。