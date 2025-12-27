美如宋代「千里江山圖」 香港大鵬灣入選中國美麗海灣

國家生態環境部公布第四批全國美麗海灣評選結果，香港大鵬灣以優異的綜合評分成功獲選為「美麗海灣優秀案例」。圖為環境保護署署長徐浩光博士透過視頻，向國家生態環境部專家評審團介紹香港大鵬灣。。(香港中通社)

層疊的頁岩與青綠海水交織，宛若宋代名畫中的美景。位處新界東北水域的大鵬灣，以其層疊如千層的特殊地質地貌吸引著眾多遊客，如今更是憑藉社交平台的傳播，讓這幅「千里江山圖」成為網紅打卡地。大鵬灣近日更入選國家生態環境部第四批全國「美麗海灣優秀案例」，也是香港 首度獲此殊榮。

大公報報導，市民王小姐作為多次遊覽大鵬灣的「老遊客」稱，東平洲的沉積岩層理分明，與清澈見底的海水相輝映，「這裡的海水清澈亮麗，岩石地質獨特罕見，是值得用心守護的生態寶地。」

自然風景攝影師李嘉蔚指出，位於大鵬灣的印洲塘由眾多島嶼組成，素有「香港小桂林」美譽。這裡被島嶼環抱，海面常保持平靜，藍天白雲下呈現海天一色的景象。

大鵬灣的價值不僅在於海洋生態，其範圍內更設有香港聯合國 教科文組織世界地質公園、印洲塘、東平洲海岸公園等，讓市民可近距離欣賞海灣內豐富多元的生態和地質奇觀。這裡保存着億萬年的地球記憶。在赤洲，科研人員首次發現了恐龍化石，為香港古生態研究提供了突破性證據。

報導指出，大鵬灣水質指標整體達標率達100%，符合國家第一類海水水質標準。

自1998年起，港深兩地攜手擬定大鵬灣行動計畫，建立長效合作機制應對海洋環境事宜。政府部門利用無人機 定期巡查，在所有魚類養殖區實施嚴格水質監測；環保署、漁護署聯同民間義工團體持續開展淨灘活動，形成「政府主導、社會參與」的保護網絡。

為了保護生態環境，香港實施一系列措施。在海岸公園內，政府設置特定的「碇泊地點」及「機動船隻禁區」，規範船隻下錨位置，防止船隻進入淺水珊瑚區。自1997年起，漁護署每年進行珊瑚礁普查，持續監測珊瑚健康狀況。