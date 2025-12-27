我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

美如宋代「千里江山圖」 香港大鵬灣入選中國美麗海灣

香港新聞組／香港27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國家生態環境部公布第四批全國美麗海灣評選結果，香港大鵬灣以優異的綜合評分成功獲選為「美麗海灣優秀案例」。圖為環境保護署署長徐浩光博士透過視頻，向國家生態環境部專家評審團介紹香港大鵬灣。。(香港中通社)
國家生態環境部公布第四批全國美麗海灣評選結果，香港大鵬灣以優異的綜合評分成功獲選為「美麗海灣優秀案例」。圖為環境保護署署長徐浩光博士透過視頻，向國家生態環境部專家評審團介紹香港大鵬灣。。(香港中通社)

層疊的頁岩與青綠海水交織，宛若宋代名畫中的美景。位處新界東北水域的大鵬灣，以其層疊如千層的特殊地質地貌吸引著眾多遊客，如今更是憑藉社交平台的傳播，讓這幅「千里江山圖」成為網紅打卡地。大鵬灣近日更入選國家生態環境部第四批全國「美麗海灣優秀案例」，也是香港首度獲此殊榮。

大公報報導，市民王小姐作為多次遊覽大鵬灣的「老遊客」稱，東平洲的沉積岩層理分明，與清澈見底的海水相輝映，「這裡的海水清澈亮麗，岩石地質獨特罕見，是值得用心守護的生態寶地。」

自然風景攝影師李嘉蔚指出，位於大鵬灣的印洲塘由眾多島嶼組成，素有「香港小桂林」美譽。這裡被島嶼環抱，海面常保持平靜，藍天白雲下呈現海天一色的景象。

大鵬灣的價值不僅在於海洋生態，其範圍內更設有香港聯合國教科文組織世界地質公園、印洲塘、東平洲海岸公園等，讓市民可近距離欣賞海灣內豐富多元的生態和地質奇觀。這裡保存着億萬年的地球記憶。在赤洲，科研人員首次發現了恐龍化石，為香港古生態研究提供了突破性證據。

報導指出，大鵬灣水質指標整體達標率達100%，符合國家第一類海水水質標準。

自1998年起，港深兩地攜手擬定大鵬灣行動計畫，建立長效合作機制應對海洋環境事宜。政府部門利用無人機定期巡查，在所有魚類養殖區實施嚴格水質監測；環保署、漁護署聯同民間義工團體持續開展淨灘活動，形成「政府主導、社會參與」的保護網絡。

為了保護生態環境，香港實施一系列措施。在海岸公園內，政府設置特定的「碇泊地點」及「機動船隻禁區」，規範船隻下錨位置，防止船隻進入淺水珊瑚區。自1997年起，漁護署每年進行珊瑚礁普查，持續監測珊瑚健康狀況。

香港 無人機 聯合國

上一則

侮辱性強？ 周大福「牛馬」吊墜諷打工人？客服：寓意不怕難

下一則

中國恢復加拿大團遊 首個旅行團抵溫哥華

延伸閱讀

「70歲小伙子」呂良偉頭髮烏黑 壽宴宛如紅毯現場

「70歲小伙子」呂良偉頭髮烏黑 壽宴宛如紅毯現場

亞當斯出席華裔富豪家宴 祝福世報讀者

亞當斯出席華裔富豪家宴 祝福世報讀者
電影是快樂泉源 許鞍華：只要走得動就繼續拍

電影是快樂泉源 許鞍華：只要走得動就繼續拍
抗衡西方高端珠寶 「老鋪黃金」在香港第4間門市開張

抗衡西方高端珠寶 「老鋪黃金」在香港第4間門市開張

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則