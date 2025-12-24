做足右駕攻略…粵車南下首入港市區 吃喝玩樂旺港百業

我的頻道

香港新聞組／香港24日電
粵車南下入境香港市區政策自12月23日起實施，首批車主當日入境香港，粵車需掛有「FT」的香港車牌，才可入境市區。（中通社）
「粵車南下」駛入香港市區安排23日凌晨零時正式啟動，首輛粵車約於凌晨零時40分經港珠澳大橋駛入香港，不少粵車車主急不及待首天駕車來港體驗便捷的閒逛、購物享受，有家庭消費逾萬元，大讚香港右駕開車沒有想像中那麼大壓力，也認可電動車快速充電站便捷好用。

運輸及物流局局長陳美寶形容，「粵車南下」是政策創新的里程碑，期望能藉此用好港珠澳大橋這項國家級基建，讓兩地人民互惠往來，從而帶旺香港百業。

大公、文匯報報導，首輛駛入香港市區的粵車車主彭先生表示，昨天凌晨零時從珠海出發，只花約45分鐘便到達香港，過關只用1分鐘。雖然今次訪港行程僅是即日來回，但也去了很多地方，「去坐觀光巴士以及天星小輪，還帶小朋友去中環坐了摩天輪，又到海港城購物，主要是開車帶家人及小朋友體驗一下，下次過來會再好好規劃行程。」彭先生一家在海港城內來回穿梭購物，最終花了逾3.7萬元(港幣，約2757美元)購買了一條項鍊。

彭先生形容，當日知道中籤後十分興奮，更用了一個月時間準備，包括學習香港的交通規例，尤其是經過迴旋處時要怎麼入、怎麼出、怎麼讓車等 ，也看了政府準備的攻略，幫助很大。

彭先生說，其實香港開車沒有想像中那麼大壓力，尤其是開起來後覺得比較順暢。至於左右軚，因為本身經常外遊的關係，雖然沒有在香港開過車，但在其他右軚地方也開過，適應上沒有太大問題，「主要就是地圖、路標等要看清楚些。」

另外，由中電源動設立、位於大嶼山竹篙灣的全新電動車快速充電站23日正式啟用。來自廣州天河的倫氏夫婦駕車抵港後隨即駛至該充電站，想體驗一下在港給電車充電。他從廣州抵港全程用了約兩小時，檢查過程方便，「（速度）快到無印象。」

報導指出，立法會議員邵家輝表示，自駕來港的旅客多屬高消費群體，由於申請需耗費時間，預料粵車車主多數會留港兩至三日，並會更頻密訪港，為香港經濟注入動力。

運輸署表示，港車北上自2023年7月推行至今，逾10萬輛香港私家車曾參與計畫。有立法會議員和學者表示，有關政策為香港經濟注入動力；粵車南下與港車北上，是兩地雙向奔赴的重要體現。

港珠澳大橋邊檢站執勤四隊教導員柳青表示，邊檢部門在港車北上、澳車北上基礎上推動優化查驗流程，粵車南下車輛無需安裝電子車卡，憑光學車牌就能直接經口岸「一站式」通道查驗通關，過程更便捷。

粵車南下入境香港市區政策自12月23日起實施，首批訪港粵車車主一家人當日入境香港...
香港 電動車 海港城

