港首揭高仿身分證盜強積金 騙過電子驗證竊領23.2萬美元

香港新聞組╱香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港警近日揭發首宗涉及積金易平台的強積金詐騙案件，有不法集團冒充計畫成員，利用偽造的「高仿」香港身分證，成功騙過平台的電子客戶身分驗證程序，非法提取市民強積金存款。該集團於今年3月至11月期間，冒充12名市民開設積金易帳戶，其中3人被盜走強積金結餘，共約180萬元(港幣，下同，約23.2萬美元)。

文匯報報導，警方指出，一名市民10月底嘗試自行開設積金易帳戶時，發現身分資料早已被盜用，並被登記。該市民進一步查詢，驚覺帳戶內約81萬元的強積金存款，已被人以「退休」為理由全數提走，款項之後轉帳至由騙徒冒充受害人開立的銀行戶口，遂報警求助。

港警調查發現，涉案詐騙集團運作有組織、有分工，犯案流程包括非法取得市民個人資料、偽造高仿身分證、通過積金易平台電子認證、登入並操控受害人帳戶，再申請提取強積金款項，轉移至傀儡銀行戶口後分批提走，以達洗黑錢目的。

網罪科經情報分析後，鎖定一名主腦及多名骨幹成員，年齡介乎39歲至65歲，負責策畫詐騙細節、招攬傀儡戶口及控制提款流程。警方17日展開拘捕行動，共拘捕5名男子，年齡介乎28歲至65歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。

警方重申，相關罪行屬嚴重刑事犯罪，最高可判監14年，並呼籲市民妥善保管個人資料，定期查閱強積金帳戶，以防成為騙徒目標。

