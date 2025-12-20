我的頻道

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

深圳新18條 鞏固灣區全球航空貨運樞紐地位、港食品快速進內地…

香港新聞組╱香港20日電
深圳與香港合作再升級，前海管理局自貿事務處將聯動香港機場，進一步鞏固大灣區全球航空貨運樞紐地位；圖為香港機場。(中通社)
深圳與香港合作再升級，前海管理局自貿事務處將聯動香港機場，進一步鞏固大灣區全球航空貨運樞紐地位；圖為香港機場。(中通社)

深圳海關總署近日推出《海關進一步支持前海深港現代服務業合作區改革開放措施》（簡稱「新18條」），結合前海實際發展需要，進一步細化制定40項配套舉措，從制度創新、產業培育、智慧監管及深港規則對接等多個層面，推動前海深港合作再升級。

大公報報導，深圳市政府新聞辦公室19日舉行發布會介紹進展，指在通關便利方面，深圳海關將於前海國際快件監管中心試點AI智慧監管模式，透過智能設備與優化算法，提升國際快件、郵件及跨境電商處理效率，力爭邁入「秒級通關」新階段。

同時，前海亦將聯動香港機場，探索「香港—前海—內地」一站式數字物流鏈，進一步強化大灣區作為全球航空貨運樞紐的競爭力。

報導指出，40項舉措涵蓋四大重點方向。首先是增強前海資源配置能力，提升現代服務業能級。海關將創新試點「一線直通、智聯監管」模式，容許符合條件的貨物先行提離口岸，再於綜合保稅區內完成理貨、集拼及轉口或轉保稅管理，提升口岸與綜保區之間的流轉效率。

其次是培育新興產業，為經濟增長注入新動能。前海將試點跨境電商1210出口集拼業務，允許境外採購商品與內地出口貨物在同一倉庫存儲、集拼後出口，進一步釋放跨境電商發展潛力。

在深化深港合作方面，深圳海關將推進國家級進出口商品質量安全風險評估中心建設，並與香港監管部門加強商品檢驗協同。同時，為支持香港優質食品進入內地市場，將擴大相關通關便利協議的商品範圍，協助更多港式調味料、麵食等產品快速進入內地商超。

此外，海關亦優化暫時進境科研設備的擔保方式，建立「白名單」及配套機制，便利香港科研機構在前海布局。

在智慧化服務方面，深圳海關將擴大空港智慧物流改革試點，推動作業自動化及全流程無人化，並在寄遞及跨境電商領域引入智能機器人與AI大模型，提升整體通關效率。

前海管理局表示，隨著「新18條」及相關舉措落地，前海將加快打造「全國貨、前海通、達全球」的跨境貿易新通道，為深港合作注入更強動能。

