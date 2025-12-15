我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，香港西九龍法院日前宣判，法庭裁定「串謀勾結外國勢力罪」等3項控罪全部成立。（新華社檔案照）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，香港西九龍法院日前宣判，法庭裁定「串謀勾結外國勢力罪」等3項控罪全部成立。（新華社檔案照）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，香港西九龍法院宣判罪名成立，包括串謀勾結外國勢力罪，美國總統川普15日表示，黎智英身體狀況很不好，他曾請求中國國家主席習近平釋放黎智英，接下來就看會發生什麼事。

今年78歲的黎智英2020年8月因涉國安法被捕，同年12月還押，至今已被關押超過5年；黎智英面對3項控罪，其中他和3間「蘋果日報」相關公司被控串謀勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物兩罪，黎另單獨面對一項串謀勾結外國勢力罪。黎案是香港國安法生效後，首宗勾結外國勢力案。

據報導，黎智英案的判決書長達855頁，法官在判決書中指出，黎智英長年怨恨中國，常以協助港人為藉口起事，並指黎供詞矛盾不足為信，也認為黎智英動搖中共管治意圖從沒改變；黎利用蘋果日報和其影響力，試圖削弱北京、港府及其機構的合法性或權威。

川普15日接受媒體採訪，川普表示，他對判決感到非常難過；川普說，他曾與習近平提過此事，請求習近平考慮釋放黎智英。

川普說，黎智英的年紀大了，身體狀況不好；川普指出，他已向習近平做出釋放黎智英的請求，「我們接下來就看會發生什麼事」。

黎智英 川普 習近平

上一則

黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕

延伸閱讀

黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕

黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕
香港末代總督：若仍相信中共可改革 應警惕黎智英案

香港末代總督：若仍相信中共可改革 應警惕黎智英案
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
衛報：黎智英生命軌跡起落 反映香港民主興衰

衛報：黎智英生命軌跡起落 反映香港民主興衰

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品

吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群