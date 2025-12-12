我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

港府推直資中小學增收國際生 強調不影響港生就讀

香港新聞組／香港12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

港府積極推動香港成為國際教育樞紐，將政策延伸至基礎教育層面。行政長官李家超在最新施政報告中宣布，以試點形式允許直資學校申請增加班數及每班學生人數增4人，透過自費入讀模式，擴大錄取持學生簽證或註冊的非本地生名額。

文匯報報導，特區政府教育局11日向全港直資校發信，邀請有足夠資源及條件的直資校申請「直資擴容」，並於2026/27學年落實。計畫下的直資中學及小學，每班人數上限可較現時多4人，並可調升報讀非本地課程的學生比例上限至49%。

教育局強調，「直資擴容」屬額外新增學額，不影響本地生入讀心儀直資校的機會，反有助本地生加深認識各地風俗人情、地理環境，拓寬國際視野，豐富跨文化理解和增加跨文化交流機會，促進文化共融，豐富彼此的學習經歷，未來將以「小步子」方式推進計畫，說好「留學香港」故事。

就「直資擴容」計畫詳情與申請事宜，教育局在信中指，直資學校可申請新學年加人/加班以取錄更多非本地學生。目前直資中學及小學，每班最多分別是41人及33人，若學校申請增加每班人數上限，最多可增至45人及37人；若選擇申請加班，每班規模維持。

報導指出，計畫下的直資學校，可於2026/27學年將入讀非本地課程（如IB國際文憑、GCE/GCSE等）的學生數目，占總學生人數比例調整至最多49%，並可申請將超過10%的學費收入轉移到儲備，作為建設工程、維修和提升設施等。

持學生簽證/註的非本地學生，日後可選擇計畫下直資學校所提供的本地文憑試或非本地課程自費入讀，在不獲政府資助下，其每年學費約較港生多8萬至9萬元。

學生簽證 教育局 香港

上一則

46歲港男遊日本自駕疑路冰失控越線 撞傷52歲駕駛被捕

下一則

瑪嘉烈公醫被揭證書造假 議員批建築業「爛得不能再爛」

延伸閱讀

創科人才庫5.5萬人年增18% 港府引逾百企業估創2.2萬職缺

創科人才庫5.5萬人年增18% 港府引逾百企業估創2.2萬職缺
香港立法會今選舉 3成票站禁拉票區縮水 特首巡票站籲踴躍投票

香港立法會今選舉 3成票站禁拉票區縮水 特首巡票站籲踴躍投票
香港特首宣布 成立由法官主持的獨立委員會調查大火

香港特首宣布 成立由法官主持的獨立委員會調查大火
日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛

日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪