港府推直資中小學增收國際生 強調不影響港生就讀

港府積極推動香港 成為國際教育樞紐，將政策延伸至基礎教育層面。行政長官李家超在最新施政報告中宣布，以試點形式允許直資學校申請增加班數及每班學生人數增4人，透過自費入讀模式，擴大錄取持學生簽證 或註冊的非本地生名額。

文匯報報導，特區政府教育局 11日向全港直資校發信，邀請有足夠資源及條件的直資校申請「直資擴容」，並於2026/27學年落實。計畫下的直資中學及小學，每班人數上限可較現時多4人，並可調升報讀非本地課程的學生比例上限至49%。

教育局強調，「直資擴容」屬額外新增學額，不影響本地生入讀心儀直資校的機會，反有助本地生加深認識各地風俗人情、地理環境，拓寬國際視野，豐富跨文化理解和增加跨文化交流機會，促進文化共融，豐富彼此的學習經歷，未來將以「小步子」方式推進計畫，說好「留學香港」故事。

就「直資擴容」計畫詳情與申請事宜，教育局在信中指，直資學校可申請新學年加人/加班以取錄更多非本地學生。目前直資中學及小學，每班最多分別是41人及33人，若學校申請增加每班人數上限，最多可增至45人及37人；若選擇申請加班，每班規模維持。

報導指出，計畫下的直資學校，可於2026/27學年將入讀非本地課程（如IB國際文憑、GCE/GCSE等）的學生數目，占總學生人數比例調整至最多49%，並可申請將超過10%的學費收入轉移到儲備，作為建設工程、維修和提升設施等。

持學生簽證/註的非本地學生，日後可選擇計畫下直資學校所提供的本地文憑試或非本地課程自費入讀，在不獲政府資助下，其每年學費約較港生多8萬至9萬元。