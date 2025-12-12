香港中醫院啟用設6分科、12專項 首月政府資助門診約滿

位於將軍澳的香港首間中醫醫院，11日正式投入服務。圖為醫生正在給病人做艾灸治療。（中通社）

耗資近90億元(約11.5億美元）興建、位於將軍澳百勝角的香港 中醫醫院11日正式開幕，將分批投入服務，第一年率先提供門診、25張日間病床（16張政府資助及9張市場導向）、臨床支援及12個中醫專病服務，第二年開展住院服務，第三年開展社區外展服務。啟用首日已有181位病人預約，院方表示，將為宏福苑 災民提供免費醫療服務至明年底，涵蓋所有資助服務。

位於將軍澳的香港首間中醫醫院，11日正式投入服務；圖為醫生正在抓取中藥。（中通社）

大公、文匯報報導，香港中醫醫院分階段投入服務，首年提供門診及日間住院服務，並設六大中醫分科，包括中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科，以及中風 後復康等12個專病項目。醫衛局局長盧寵茂昨視察中醫院準備情況，並與求診市民交流。他指醫院上月起接受預約，反應熱烈，首月政府資助全科門診服務已滿額，因應需求殷切，已要求醫院開院首月增加政府資助門診名額供市民預約。其中開院首10天名額已額外增一倍，首月其他日子名額昨起亦額外增30%，分科服務已有80%名額預約。

香港中醫醫院副行政總監（中醫）張振海日前表示，醫院首年重點提供門診及日間住院服務。門診分政府資助及市場導向，資助服務由院方中醫師提供，市場導向服務則允許病人自選中醫師。全科門診區設10間診室、5間針灸治療室及3間艾灸治療室。首年日間病房設25張病床，上下午共提供50個服務時段，當中32個時段獲政府資助，未來將逐步增加。

位於將軍澳的香港首間中醫醫院，11日正式投入服務。中醫醫院開院首年會提供門診、日間住院服務等，並全面開展6個中醫分科服務；圖為中醫醫院配備先進的物理醫療康復設備。（中通社）

報導指出，中醫醫院首日運作，即陸續有預約病人按時到場應診，中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎表示，應診病人最多人掛號資助全科，院方目前人手充足，部分病人亦反映11日到診流程暢順。醫院首年推出12個中醫專病項目，包括中風後康復、腫瘤康復及紓緩治療等，其餘11個項目將於5年內陸續開展，預計至2030年底全面啟用400張病床，每年門診量將達40萬人次。

60歲退休人士李五妹因肩頸痛到醫院求診，她形容網上預約流程簡單，醫生問診細心，收費也合理。專科門診病人沈女士亦大讚醫院交通方便，有專車接駁，醫生解釋亦清晰，對服務體驗感滿意，但如能使用醫療券會更理想。

報導說，香港首間中醫醫院投入服務，標誌著本地中醫藥發展邁入新階段。在特區政府的積極部署下，「中醫藥發展藍圖」將於年底公布，配合中醫醫院啟用、中藥檢測中心永久大樓落成等舉措，香港正逐步構建一個融合醫療、科研、教育與產業化的中醫藥生態系統，在促進中醫藥標準化、國際化方面將大有可為。