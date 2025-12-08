香港廉政公署再拘捕4男、通緝1男 涉網煽不投票

我的頻道

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港7日進行立法會換屆選舉投票，廉政公署再拘捕4名男子及通緝1名男子，他們涉在社交平台留言煽惑他人不投票或投無效票，企圖破壞選舉，涉嫌觸犯選舉條例第27A條。這是署在本屆立法會選舉期間一個月內採取的第三次行動，累計已拘捕11人及通緝3人。

文匯報報導，7日被捕的4名男子，年齡介乎33歲至41歲，廉署會依法及按既定程序作出跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。至於被通緝男子王浩天（24歲），已於7月離港。控罪指他涉嫌於6日藉公開活動，即在一個社交平台留言，煽惑他人在立法會選舉不投票。

根據資料，廉署已就本屆立法會選舉，以就涉嫌干犯《選舉條例》先後拘捕11人，包括於上月14日拘捕的兩男1女（55歲至66歲），以及在本月4日拘捕4名男子（37歲至62歲），當中首先被捕的3名男女已於上月20日被落案起訴，並於西九龍裁判法院提訊，控告他們在2025年立法會換屆選舉期間，於10月24日至11月14日分別在一個名為「Vincent Lam」及「Bonney Ma」的Facebook帳戶轉載一則帖文，煽惑他人在選舉中不投票。3人分案處理獲准保釋至明年1月15日再訊。

此外，廉署於上月20日同獲裁判官簽發手令，通緝兩名發布原始帖文，已離港的姜嘉偉（34歲、綽號「姜牧師」）及湯偉雄（44歲），當中姜嘉偉另被警方國安處懸紅通緝及被列為「指明潛逃者」。兩人各面對兩項控罪，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，違反選舉條例。

控罪指，兩人涉嫌於2025年立法會選舉期間，各自在其社交媒體專頁，展示煽惑他人在該選舉中不投票的帖文。

投票 香港

