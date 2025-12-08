我的頻道

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

香港立會選委會界別 姚柏良臨陣轉跑道成票王 陳凱欣奪票后

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港立法會換屆選舉結果塵埃落定，選舉委員會界別由50人爭40席，當選名單率先出爐。在投票率高達99.45%的情況下，24名現屆議員全數當選。其中，由功能界別旅遊界轉戰選委界的姚柏良以1397票榮膺「票王」，競逐連任的陳凱欣則以1386票成為「票后」。

綜合大公報、香港01報導，姚柏良表示，此次選舉的50位候選人均具實力，並笑稱自己能取得最高票，與抽中較佳籤號有關。他說，過去4年在立法會積極為旅遊業發聲，選委對其工作表示肯定，同時反映出旅遊業在整體發展中的重要性。

本次「票后」、連任成功的陳凱欣表示，50名候選人各具長處，期望新1屆40席選委會界別議員們的多元背景能反映不同界別的聲音。她對連任感到欣慰與感動，表示印證過去4年努力，強調會珍惜每一張選票所代表的信任。

綜觀投票結果，在「全票制」遊戲規則下選出的新一屆選委界，呈現出四大顯著特點。

1.姚柏良臨陣轉戰場 反增認受度？

姚柏良曾任香港中旅社董事長，在提名期中途傳出江旻憓出選旅遊界的消息。面對強大的明星效應，姚柏良最終要轉跑道。這一變故看似波折，但江旻憓參選成為輿論焦點，亦變相令姚柏良受關注。即使需要匆忙重新規畫選舉工程，但他表現平穩，有助加分。

2.24現任議員全上 凸顯集團優勢？

選前有消息指，24名現屆議員計畫與8名具人大政協背景的新參選人共同拉票，從而增加相互之間的勝算；從結果來看，不僅所有現屆議員成功連任，8名港區人大或政協當中，亦只有1人敗選。現任議員客觀上存在「集團優勢」，不僅全部勝出，且不少人得票增幅顯著。

3.民建聯大贏家 基層代表難突圍

建制派第一大黨民建聯展現強大的動員能力與跨光譜認受性，派出的8名候選人全數當選，超出外界預期。主打勞工權益的工聯會派出4人參戰，只有2名現任議員當選，新參選的兩名副會長均鎩羽而歸。基層參選一再失利，說明他們較難在「五光十色」的選委會爭取到跨階層的廣泛認同。

4.陳祖光高票當選 警隊背景加分？

今次選舉有數名身分獨特的參選人成功當選，包括立法會前主席范徐麗泰的兒子范駿華及警察員佐級協會前主席陳祖光。陳祖光以1311的高票當選，並非單靠「警察」招牌，他退休後擔任四川省政協委員，展現具備議政能力形象。

香港 投票 退休

