遭提醒貼文勿「過激」 香港宏福苑火場旁留言區今撤

廣福休憩處的涼亭留言區將於7日深夜結束，其後會把場地交還給港府部門，義工亦會撤離。（路透）

香港 大埔宏福苑 五級火釀成159人死亡，仍有31人失聯。火災後宏福苑附近的廣福休憩處成為悼念區，涼亭更成為民眾寫紙條表達關心的「留言區」。有年輕義工5日張貼告示，稱留言區將於7日深夜結束，義工亦會撤離。有義工表示商議後決定將涼亭交還當局，義工亦在告示中提醒市民，不鼓勵以「過激」、「仇恨」、「勾起情緒」字眼留言。

明報報導，香港執法部門日前「提醒」現場義工應結束留言區交還涼亭，使得涼亭7日深夜起將停止民眾留言。至於休憩處的獻花區域，義工說花束由民安隊處理，相信會維持一段時間。

據報導，6日有人留言後被義工提醒「可能遭檢控」，其後該留言被另一義工用其他留言紙覆蓋。該留言出自從上海而來的李先生，他認為留言沒問題，不感害怕，「一個社會的進步要允許人表達不同意見」，認為今次火災政府有責任，需監督制衡。他說上海膠州路亦曾有住宅大廈火災死去58人，對宏福苑大火感痛心，專程前來悼念。

報導稱，據宏福苑大火發生後，廣福休憩處就近成為港人自動前往表達悼念的集中地。為此，一批年輕香港志工出面，將休憩處的中央闢為獻花區，連日來已有不少港人前往獻花致哀。而上述涼亭就位在獻花區旁，同樣由這批年輕志工提供紙條，讓前往悼念的民眾留言表達關心及心情。

據報導，有現場義工透露，日前有香港執法部門人員與義工溝通時說，宏福苑大火已經過了超過1週，「提醒」義工應交還涼亭，並要求結束留言區。這名義工提到，現場義工們已在此連續留守數天沒休息，經過商議，也同意該是結束留言區的時候，讓社會恢復正常。

報導說，另有義工表示，廣福道休憩處近日不時有便衣人員四處觀察，並對涼亭留言區裡「一些敏感留言特別留意」。為此，有義工5日在休憩處張貼告示，指留言區「不鼓勵」民眾用「過激言詞」留言，避免「引起仇恨」。

報導稱，有宏福苑居民教友說，火災令自己一無所有，但亦看到香港愈發少見的人情味，感受四面八方支持，當別人得知她是災民時，會主動給她食物和關心，令她感動，形容「感覺周圍有天使」。