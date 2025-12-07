我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

遭提醒貼文勿「過激」 香港宏福苑火場旁留言區今撤

香港新聞組／香港7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣福休憩處的涼亭留言區將於7日深夜結束，其後會把場地交還給港府部門，義工亦會撤離。（路透）
廣福休憩處的涼亭留言區將於7日深夜結束，其後會把場地交還給港府部門，義工亦會撤離。（路透）

香港大埔宏福苑五級火釀成159人死亡，仍有31人失聯。火災後宏福苑附近的廣福休憩處成為悼念區，涼亭更成為民眾寫紙條表達關心的「留言區」。有年輕義工5日張貼告示，稱留言區將於7日深夜結束，義工亦會撤離。有義工表示商議後決定將涼亭交還當局，義工亦在告示中提醒市民，不鼓勵以「過激」、「仇恨」、「勾起情緒」字眼留言。

明報報導，香港執法部門日前「提醒」現場義工應結束留言區交還涼亭，使得涼亭7日深夜起將停止民眾留言。至於休憩處的獻花區域，義工說花束由民安隊處理，相信會維持一段時間。

廣福休憩處的涼亭留言區將於7日深夜結束，其後會把場地交還給政府部門，義工亦會撤離...
廣福休憩處的涼亭留言區將於7日深夜結束，其後會把場地交還給政府部門，義工亦會撤離。（歐新社）

據報導，6日有人留言後被義工提醒「可能遭檢控」，其後該留言被另一義工用其他留言紙覆蓋。該留言出自從上海而來的李先生，他認為留言沒問題，不感害怕，「一個社會的進步要允許人表達不同意見」，認為今次火災政府有責任，需監督制衡。他說上海膠州路亦曾有住宅大廈火災死去58人，對宏福苑大火感痛心，專程前來悼念。

報導稱，據宏福苑大火發生後，廣福休憩處就近成為港人自動前往表達悼念的集中地。為此，一批年輕香港志工出面，將休憩處的中央闢為獻花區，連日來已有不少港人前往獻花致哀。而上述涼亭就位在獻花區旁，同樣由這批年輕志工提供紙條，讓前往悼念的民眾留言表達關心及心情。

廣福休憩處的涼亭留言區將於7日深夜結束，其後會把場地交還給政府部門，義工亦會撤離...
廣福休憩處的涼亭留言區將於7日深夜結束，其後會把場地交還給政府部門，義工亦會撤離。（歐新社）

據報導，有現場義工透露，日前有香港執法部門人員與義工溝通時說，宏福苑大火已經過了超過1週，「提醒」義工應交還涼亭，並要求結束留言區。這名義工提到，現場義工們已在此連續留守數天沒休息，經過商議，也同意該是結束留言區的時候，讓社會恢復正常。

報導說，另有義工表示，廣福道休憩處近日不時有便衣人員四處觀察，並對涼亭留言區裡「一些敏感留言特別留意」。為此，有義工5日在休憩處張貼告示，指留言區「不鼓勵」民眾用「過激言詞」留言，避免「引起仇恨」。

報導稱，有宏福苑居民教友說，火災令自己一無所有，但亦看到香港愈發少見的人情味，感受四面八方支持，當別人得知她是災民時，會主動給她食物和關心，令她感動，形容「感覺周圍有天使」。

宏福苑 香港

上一則

重慶80後漸凍女靠眼球「打字」 為自己辦生命告別會

下一則

中日戰機沖繩公海上空爆衝突 中機兩度雷達照射 做好射擊準備

延伸閱讀

香港大火「阿凡達3」在港延期上映 取消「火與燼」字樣

香港大火「阿凡達3」在港延期上映 取消「火與燼」字樣
香港大火 中駐港國安公署警告外媒勿炒作抹黑「好自為之」

香港大火 中駐港國安公署警告外媒勿炒作抹黑「好自為之」
忌憚大火報導 駐港國安公署約談外媒囑「好自為之」

忌憚大火報導 駐港國安公署約談外媒囑「好自為之」
港火影籠罩 全民悲慟無心關注 12.7立會選舉投票率難樂觀

港火影籠罩 全民悲慟無心關注 12.7立會選舉投票率難樂觀

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場