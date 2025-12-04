我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

港營商環境連4月好轉 PMI逾2年半新高 出口訂單終止13連跌

香港新聞組／香港4日電
香港積金評級3日公布，11月「GUM強積金綜合指數」報284.8點，年初至今人均賺4萬4133元，每名成員上月蝕63元，首11個月賺4萬3972元。(中通社)
香港積金評級3日公布，11月「GUM強積金綜合指數」報284.8點，年初至今人均賺4萬4133元，每名成員上月蝕63元，首11個月賺4萬3972元。(中通社)

海外及內地訂單表現暢旺，反映香港營商環境持續好轉。史坦普全球香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，由10月51.2上升至11月的52.9，連續4個月處於擴張區間，擴張速度也是逾兩年半以來最快。期內，出口訂單恢復增長，終止13連跌，亦是32個月最高。而來自內地訂單需求升幅亦按月擴大，見28個月以來最高。經濟師表示，香港經濟持續改善，惟企業發展仍見較為審慎。

大公、文匯報報導，史坦普指出，私人企業新訂單量連續第二個月增長，增速為逾兩年半以來最快，主因客戶信心增強和新產品上市，推動本地和國際市場銷售增長。

史坦普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，最新PMI數據顯示香港私營企業在踏入2025年尾，景氣表現更趨穩健。環顧本土、海外，以至來自內地的訂單需求更加暢旺。整體新訂單擴張速度加快至2023年5月以來最佳，也順勢將經營活動的增幅推至2023年4月以來最大。

雖然訂單需求和業務經營有顯著增長，不過，企業發展仍見謹慎，3個月內第二度精簡人手，多家企業認為與員工自然流失有關。業者對填補空缺的保守態度，反映企業看淡未來1年業務前景。事實上，私營企業已連續28 個月預期減產，惟悲觀程度偏於溫和。

Bhatti亦指出，企業成本壓力未見紓緩。在原材料價格飆升的情況下，11月投入成本加速向上。面對成本高漲，企業紛紛提高售價，升幅為去年10月以來最大。同時業者持續看淡未來1年生產，惟悲觀程度比10月減退。對於經濟前景、地緣政治角力，以及貿易壁壘擴大的影響，企業都表示憂慮。

另外，星展香港經濟研究部高級經濟學家謝家曦表示，香港經濟持續改善，失業率開始回落，反映招聘意願逐步改善，預料今年香港經濟增長3.2%，明年增速3%

此外。11月「GUM強積金綜合指數」報284.8點，上月人均虧損64元（港幣，下同，約8.2美元），年初至今人均賺4萬4133元（約5670美元）。積金評級則表示，每名成員上月蝕63元，首11個月賺4萬3972元。

積金評級主席叢川普則表示，儘管11月未能實現投資收益，但由於打工仔每月持續供款，強積金總資產仍連續第7次創下歷史新高。計入供款後，強積金總資產達1.54兆元，相當人均帳戶結餘32萬1337元，較年初增19.3%。

香港 川普

上一則

港大火增至159死 警鐘承辦商6被捕 全港維修棚網限3天拆除

下一則

浙媽「腦子一熱」花1.5萬讓娃學童模 回家時才知夫離職

延伸閱讀

美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲

美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲
美製造業PMI擴張 中日韓均落榮枯線下 歐元區探5個月低點

美製造業PMI擴張 中日韓均落榮枯線下 歐元區探5個月低點
美股收盤／道瓊跌逾400點 加密幣暴跌且日銀暗示緊縮 美債殖利率跳升

美股收盤／道瓊跌逾400點 加密幣暴跌且日銀暗示緊縮 美債殖利率跳升
比往年更早？聖誕老人提前降臨華爾街 為今年底及2026多頭行情鋪路

比往年更早？聖誕老人提前降臨華爾街 為今年底及2026多頭行情鋪路

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人