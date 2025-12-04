港營商環境連4月好轉 PMI逾2年半新高 出口訂單終止13連跌

香港積金評級3日公布，11月「GUM強積金綜合指數」報284.8點，年初至今人均賺4萬4133元，每名成員上月蝕63元，首11個月賺4萬3972元。(中通社)

海外及內地訂單表現暢旺，反映香港 營商環境持續好轉。史坦普全球香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，由10月51.2上升至11月的52.9，連續4個月處於擴張區間，擴張速度也是逾兩年半以來最快。期內，出口訂單恢復增長，終止13連跌，亦是32個月最高。而來自內地訂單需求升幅亦按月擴大，見28個月以來最高。經濟師表示，香港經濟持續改善，惟企業發展仍見較為審慎。

大公、文匯報報導，史坦普指出，私人企業新訂單量連續第二個月增長，增速為逾兩年半以來最快，主因客戶信心增強和新產品上市，推動本地和國際市場銷售增長。

史坦普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，最新PMI數據顯示香港私營企業在踏入2025年尾，景氣表現更趨穩健。環顧本土、海外，以至來自內地的訂單需求更加暢旺。整體新訂單擴張速度加快至2023年5月以來最佳，也順勢將經營活動的增幅推至2023年4月以來最大。

雖然訂單需求和業務經營有顯著增長，不過，企業發展仍見謹慎，3個月內第二度精簡人手，多家企業認為與員工自然流失有關。業者對填補空缺的保守態度，反映企業看淡未來1年業務前景。事實上，私營企業已連續28 個月預期減產，惟悲觀程度偏於溫和。

Bhatti亦指出，企業成本壓力未見紓緩。在原材料價格飆升的情況下，11月投入成本加速向上。面對成本高漲，企業紛紛提高售價，升幅為去年10月以來最大。同時業者持續看淡未來1年生產，惟悲觀程度比10月減退。對於經濟前景、地緣政治角力，以及貿易壁壘擴大的影響，企業都表示憂慮。

另外，星展香港經濟研究部高級經濟學家謝家曦表示，香港經濟持續改善，失業率開始回落，反映招聘意願逐步改善，預料今年香港經濟增長3.2%，明年增速3%

此外。11月「GUM強積金綜合指數」報284.8點，上月人均虧損64元（港幣，下同，約8.2美元），年初至今人均賺4萬4133元（約5670美元）。積金評級則表示，每名成員上月蝕63元，首11個月賺4萬3972元。

積金評級主席叢川普 則表示，儘管11月未能實現投資收益，但由於打工仔每月持續供款，強積金總資產仍連續第7次創下歷史新高。計入供款後，強積金總資產達1.54兆元，相當人均帳戶結餘32萬1337元，較年初增19.3%。