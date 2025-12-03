路祭殉職消防員 親友淚喊「阿豪，返來啦」灑水儀式現彩虹

我的頻道

香港新聞組／香港3日電
在香港宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪2日舉行路祭，眾多消防員穿黑衣參加，有同僚激動落淚。（路透）
在香港宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪2日舉行路祭，眾多消防員穿黑衣參加，有同僚激動落淚。（路透）

2日是宏福苑火災遇難者的「頭七」，37歲殉職消防員何偉豪的親屬與其他死難者家屬約50人被安排在宏福苑路祭，逾百消防同袍持白花到場悼念。與此同時，消防人員繼續在宏昌閣灑水，此處正是何偉豪最後被發現的地點，儀式中水花折射竟現一抹彩虹，不少民眾落淚，也呼應了何偉豪的女友此前發文「我的Superhero任務完成回到氪星啦」。

明報報導，拜祭儀式2日下午2時在宏昌閣與宏泰閣附近草叢舉行，地上放著數罐啤酒，伴隨一片白色花海，附近則設置祭壇，桌上放著香燭及祭品。儀式首先由家屬及數十名身穿黑衣的同袍排隊逐一到祭壇上燒香鞠躬，其後輕輕放下手中白花，其間有人飲泣呼喊道：「阿豪，返來啦！返屋企啦！」不少同袍聞聲感觸落淚。

其後10多名相信來自何偉豪生前駐守沙田消防局的同袍上前致祭，他們身穿消防制服，列隊立正後先是鞠躬，再舉手敬禮，默哀近一分鐘。拜祭期間，兩名身穿「黃金戰衣」的消防員放下工作從災場走出，步至一眾同袍後方，向著祭壇方向深深鞠躬，再返回災場工作。

大公、文匯報報導，2日早上亦有喇嘛團體到廣福休憩處替罹難的居民及寵物進行超度，有市民寫下心意卡願逝者早日安息。下午續有佛教及道教人士到廣福邨對開面朝宏福苑災場舉行法事，為逝者誦經超度。

此外周日起一連三日開放禮堂供市民悼念遇難者的九龍殯儀館，昨分別安排佛教及道教法師誦經，大批市民前來表達哀思。館方指已聯繫台灣遺體修復師來港，協助遺體修復等工作，盼減輕家屬哀傷。

