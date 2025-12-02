我的頻道

35歲港男砍死70歲翁 聲稱「天狼星人」唆使 謀殺罪受審

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
2021年香港70歲老翁被發現渾身是血倒臥屯門遊樂場涼亭，港警獲報在附近發現35歲男子攜帶染血斧頭，以謀殺罪拘捕他。男子擬在神志失常的基礎下承認誤殺罪，控方不同意接納，高等法院1日就謀殺罪受審。

明報報導，控方開案陳辭稱，涉案斧頭驗出死者的DNA，顯示被告有意殺害死者。被告警誡下承認用斧頭斬事主，聲稱「天狼星人」叫自己殺人，會在兩年後公開殺人原因。

據報導，被告萬日林（現35歲）被控於2021年8月5日在屯門海珠路豐景園輕鐵站附近的海珠路遊樂場內涼亭，謀殺70歲的張國炎。辯方爭議被告患分裂型人格障礙或精神分裂症，案發時神志失常，控方表明不同意。

報導稱，被告在警誡錄影會面供稱，當晚離開友愛邨寓所走到涼亭，見到一名陌生男子吸菸，他從男子背後偷襲，用斧頭劈向男子頭部；男子反抗不果，被告繼續用斧頭劈向對方，令男子倒地。被告稱「要確保成功殺死個男人」，所以在對方頭部再多劈一下；其後被告前往公廁打算自殺，他嘗試鋸自己的頸並用刀割手，自殺未遂。被告稱逃跑時希望被警員開槍擊斃，惟警員沒這樣做。

香港 槍擊 DNA

