圍網阻燃性不合格 港大火增至151死 已拘14人涉「誤殺」

香港宏福苑大火造成死亡人數已增至151人，仍有30多人失聯。圖為市民在臨時設立的紀念場所獻花悼念。 （路透）

香港 大埔宏福苑 大火截至1日死亡人數已增至151人，仍有30多人失聯，警方不排除死亡數字會再上升，港府 指調查發現，承包商為省錢，摻入不合格的鷹架圍網，這些不合格圍網阻燃性不足，加上遮擋窗戶的發泡膠板容易燃燒，導致火勢迅速蔓延。

香港警方連日在大埔宏福苑火災現場進行後續行動。災難遇害者辨認組、鑑證科及其他人員投入工作，包括案件搜證、現場搜索、遺體辨認及登記等。（中新社）

本報系聯合報報導，香港政務司長陳國基1日率保安局長鄧炳強和廉政專員胡英明等說明調查結果。

1日是香港大埔宏福苑五級火警第六天，不斷有市民到到火災現場附近的廣福休憩處獻花悼念火災罹難者，有的祈禱、有的留言表心意。（中通社）

陳國基表示，調查人員在宏福苑搜集20個圍網樣本，其中7個在阻燃性方面不達標準。胡英明說，宏福苑先前在維修時遇上颱風，不少圍網倒塌，維修包商重新購買圍網安裝，而他們在香港購買的一批圍網未達阻燃標準，用在不顯眼處以規避當局檢查。陳國基指，購買不達標準的圍網只能節省一點錢，但維修公司卻處心積慮地使用這種圍網，行為惡劣。

港府針對宏福苑大火調查發現，承包商摻入阻燃性不足鷹架圍網。圖為港警災難遇害者辨認組站在受損建築物前，還可見部分圍網。 （路透）

鄧炳強指，這次大火蔓延的速度極不尋常，當中涉及圍網及窗戶發泡膠板。

搜救方面，失火的7座大廈中已有5座完成搜索，警消1日挺進其餘2座大廈，包含最先起火的宏昌閣，但部分尋獲的遺體已成灰燼。

據公布，港府至今拘捕14人，都是維修工程包商及分包商等負責人，警方拘捕的罪名是誤殺（過失殺人）。

港媒報導，11月30日再有2人被香港警方國安處拘捕，其中1名男子是民主派前區議員張錦雄，另一女子則是協助發放物資的義工。消息人士稱，張錦雄涉嫌煽動仇恨政府被捕。鄧炳強1日稱，有人利用火災煽動，如稱有消防員不滿待遇等，必須採取適當行動。

香港立法會選舉原定7日舉行，港媒1日引述消息指，港府將如期舉行立法會選舉投票。

內地官方通報，中共港澳辦主任夏寶龍1日在深圳聽取有關情況匯報。通報雖未提及香港大火及將在本周末舉行的立法會選舉，但港媒普遍認為夏寶龍此次赴深圳與上述兩件事有關。

另據香港01報導，宏福苑5級奪命火災，令全城關注棚網安全，多個屋苑即貼出棚網檢測報告。長沙灣怡閣苑及柴灣峰華邨，同用「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網，貼出的檢測機構為「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」。

該機構職員表示中心早於2019年改名，刪去「監督」2字，現時名為「國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（北京）」，並指2019年以後發出，帶監督兩個字的舊名「百分百是假」。