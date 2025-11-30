我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

香港大火 公務員協會鮑魚宴惹議 這道菜被罵不尊重逝者

香港新聞組／香港30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港前高級公務員協會28日舉行周年晚宴，出席者包括立法會主席梁君彥（右）。（取材自James Chak臉書）
香港前高級公務員協會28日舉行周年晚宴，出席者包括立法會主席梁君彥（右）。（取材自James Chak臉書）

香港進入全城哀悼，路上行人多衣衫素色，但香港前高級公務員協會頂風辦鮑魚宴引起反彈，被拍到豪宴上滿面笑容的立法會主席梁君彥辯稱沒違哀悼指引。

香港前高級公務員協會28日舉行宣傳立法會選舉的周年晚宴。（取材自James Ch...
香港前高級公務員協會28日舉行宣傳立法會選舉的周年晚宴。（取材自James Chak臉書）

綜合媒體報導，港府宣布，為宏福苑大火，昨天起一連3日哀悼。香港民政事務總署在全港18區設置弔唁處，市民們從早上9時至晚上9時到場簽署弔唁冊，有市民專門買來花束獻上。

根據餐牌，享用的美食包括鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉...
根據餐牌，享用的美食包括鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉件、脆皮芝麻雞等。（取材自James Chak臉書）

除了官辦的哀悼活動，不少港人特意取消了原來宴飲遊玩，而香港街頭放眼望去，會發現一片黑白素色衫，有港人在社交媒體上稱有「說不出來的痛」，也有港人說著素色衫，是「香港人的默契」。

全港籠罩在悲傷氣氛下，香港前高級公務員協會仍於28日晚舉行晚宴、宣傳選舉，席間可見美酒、美食，立法會主席梁君彥還被拍到背板紀念殉職消防員何偉豪，面露微笑，引發網友抨擊。

香港前高級公務員協會28日舉行宣傳立法會選舉的周年晚宴。（取材自James Ch...
香港前高級公務員協會28日舉行宣傳立法會選舉的周年晚宴。（取材自James Chak臉書）

晚宴主題為「全心全意支持2025年立法會換屆選舉」，晚宴在香港中華總商會會址的中華軒舉行，除開飲紅酒，透出的菜單上有鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉件、脆皮芝麻雞等菜。29日多家媒體爆出夜宴消息，包括現場照片和菜單。

梁君彥出席夜宴被媒體拍到滿面笑容地致詞。梁君彥29日回應稱，晚宴不違反港府哀悼指引，又否認他曾發言談及競選活動。對被拍到在活動期間笑，他解釋是因為說到自己將退休，與前高級公務員一樣，強調現在要同舟共濟，不是要挑撥離間。

菜色中「蒸魚（古法蒸龍躉件）」遭網友罵翻，在火災事故下，還吃著「蒸」類肉品，相當不尊重逝者。許多香港網友見此不滿，「投票重要過人命啊，這班人渣真討厭」、「小朋友學校的聖誕嘉年華都直接取消，近百個家長志工連同學校也籌備了好幾個月，大家都心繫受災市民。你們作為高級公務員，第一在工作層面毫無政治觸覺意識，第二毫無同理心，飯照吃酒照喝，看到那些照片都想作嘔」。

香港立法會選舉原定12月7日舉行，在宏福苑大火災及逾百港人遇難下，港府已宣布暫停有關選舉活動。

香港 港府 宏福苑

上一則

濱崎步上海演出突被取消 仍上台錄獨唱獻粉絲

下一則

柳州大叔挖蚯蚓 挖出千年銅鼓 網：釣魚佬又立功

延伸閱讀

港男連署要求追究大火責任 遭以「煽動罪」逮捕

港男連署要求追究大火責任 遭以「煽動罪」逮捕
香港宏福苑大火奪128命 悼念人龍聽到陣陣啜泣聲

香港宏福苑大火奪128命 悼念人龍聽到陣陣啜泣聲
宏福苑大火港府挨轟 北京揚言嚴懲「以災亂港」

宏福苑大火港府挨轟 北京揚言嚴懲「以災亂港」
香港大火／印傭聞到燒焦味：我說失火雇主不信

香港大火／印傭聞到燒焦味：我說失火雇主不信

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉