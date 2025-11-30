香港大火 公務員協會鮑魚宴惹議 這道菜被罵不尊重逝者

香港前高級公務員協會28日舉行周年晚宴，出席者包括立法會主席梁君彥（右）。（取材自James Chak臉書）

香港 進入全城哀悼，路上行人多衣衫素色，但香港前高級公務員協會頂風辦鮑魚宴引起反彈，被拍到豪宴上滿面笑容的立法會主席梁君彥辯稱沒違哀悼指引。

香港前高級公務員協會28日舉行宣傳立法會選舉的周年晚宴。（取材自James Chak臉書）

綜合媒體報導，港府 宣布，為宏福苑 大火，昨天起一連3日哀悼。香港民政事務總署在全港18區設置弔唁處，市民們從早上9時至晚上9時到場簽署弔唁冊，有市民專門買來花束獻上。

根據餐牌，享用的美食包括鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉件、脆皮芝麻雞等。（取材自James Chak臉書）

除了官辦的哀悼活動，不少港人特意取消了原來宴飲遊玩，而香港街頭放眼望去，會發現一片黑白素色衫，有港人在社交媒體上稱有「說不出來的痛」，也有港人說著素色衫，是「香港人的默契」。

全港籠罩在悲傷氣氛下，香港前高級公務員協會仍於28日晚舉行晚宴、宣傳選舉，席間可見美酒、美食，立法會主席梁君彥還被拍到背板紀念殉職消防員何偉豪，面露微笑，引發網友抨擊。

晚宴主題為「全心全意支持2025年立法會換屆選舉」，晚宴在香港中華總商會會址的中華軒舉行，除開飲紅酒，透出的菜單上有鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉件、脆皮芝麻雞等菜。29日多家媒體爆出夜宴消息，包括現場照片和菜單。

梁君彥出席夜宴被媒體拍到滿面笑容地致詞。梁君彥29日回應稱，晚宴不違反港府哀悼指引，又否認他曾發言談及競選活動。對被拍到在活動期間笑，他解釋是因為說到自己將退休，與前高級公務員一樣，強調現在要同舟共濟，不是要挑撥離間。

菜色中「蒸魚（古法蒸龍躉件）」遭網友罵翻，在火災事故下，還吃著「蒸」類肉品，相當不尊重逝者。許多香港網友見此不滿，「投票重要過人命啊，這班人渣真討厭」、「小朋友學校的聖誕嘉年華都直接取消，近百個家長志工連同學校也籌備了好幾個月，大家都心繫受災市民。你們作為高級公務員，第一在工作層面毫無政治觸覺意識，第二毫無同理心，飯照吃酒照喝，看到那些照片都想作嘔」。

香港立法會選舉原定12月7日舉行，在宏福苑大火災及逾百港人遇難下，港府已宣布暫停有關選舉活動。