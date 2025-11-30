「拒絕祭旗了事」 香港民間連署 究責監管疏忽官員

我的頻道

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港宏福苑大火焚燒逾43小時，直至28日早大致撲滅，香港社會出現要求徹查問責的聲音。有市民在網上發起連署提出4大訴求，包括「追究監管疏忽，問責港府官員」。根據連署網頁，迄今收集到逾5000個簽名。

香港大埔宏福苑大火迄今造成128人死亡，逾百人生死未卜。有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署簽名。連署提出4大訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責港府官員」。

連署內容指出，宏福苑大火起因存疑，目前資訊更直指大維修工程背後，可能牽涉龐大利益輸送。具阻燃性的棚網（竹棚上的保護網）與普通棚網的差價，形成貪贓枉法的空間。港府必須成立獨立調查委員會，公開所有涉事文件、深究事件背後的關係網。

連署提到，去年宏福苑居民已向香港勞工處投訴維修工作，指棚網存在防火安全隱患。但投訴被擱置，監管制度形同虛設。事件不是天災，而是長期監管失靈、部門瀆職累積的人禍，調查結果必須明確指出應承擔責任的官員。

根據連署網頁，迄今已收集到逾5000個簽名。

香港「獨立媒體」28日報導，發起連署之一的大學生Miles表示，他非大埔居民，自宏福苑發生火災後，他在現場協助分發物資。他說，發起連署是因為這次火災源於制度問題，港府以竹棚作為「代罪羔羊」，令他感到憤怒。

Miles28日晚一行6人在宏福苑附近派發此份連署，他說，希望市民「一起做多一點」。

香港宏福苑發生大火時，全部8座大樓正進行大型維修工程，所有大樓都架起竹棚及圍有棚網。社會有聲音認為是棚網不合規格，助長火勢在極短時間內蔓延；並質疑維修工程背後是否涉及貪污或偷工減料等。

港府連日拘捕多人，包括警方以涉嫌誤殺（過失殺人）拘捕維修公司高層，以及廉政公署拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分判商（分包商）及中間人。

宏福苑 香港 港府

