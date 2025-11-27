我的頻道

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光 網熱議新聞倫理

編譯周辰陽／即時報導
香港大埔宏福苑26日發生重大火災，71歲的黃姓住戶聲稱妻子仍被困在火場。（路透）
香港大埔宏福苑26日發生重大火災，71歲的黃姓住戶聲稱妻子仍被困在火場。（路透）

香港新界大埔區住宅區宏福苑於26日下午發生大火，截至目前累計44人死亡、包括一名消防員殉職，另有279人下落不明。路透記者事發當天在現場拍到一名男子情緒崩潰落淚，哭喊自己的的太太仍受困火場。

路透與南華早報報導，該名男子姓黃（Wong），是宏福苑住戶。他表示妻子受困於其中一棟建築，卻因為太過恐懼，只能無助地站在現場，無法採取行動。晚間拍到的畫面顯示，他坐在一張藍色塑膠椅上，與警方交談時仍激動落淚。目前尚無進一步詳情。

路透在臉書貼出照片後，有自稱攝影師的網友留言指出，「這是一件了不起的作品。在同一畫面中完美拍到場景的最原始情感。」也有網友預言「這張照片會得普立茲獎」、「即使悲慘，仍是普立茲等級的題材」、「會是2025年度照片」。

不過，也有網友質疑：「刊登這張照片的意義是什麼？這名男子正經歷人生最糟糕時刻，你們卻從中獲利。天啊，路透清醒一點吧。」也有人認為臉書不應出現此類影像，批評「真的不太合適」。

不過，有一位網友一針見血指出，批評路透或攝影師的人不理解紀實攝影。他表示：「這些照片之所以真實，是因為反映當下，想想9/11的照片、興登堡災難，甚至戰爭照片。這些照片是無價的歷史紀錄，這些照片（宏福苑大火）將來也會是。」

