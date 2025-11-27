港樓狂燒 住戶激動闖火海尋親

我的頻道

香港新聞組／香港27日電
香港宏福苑住宅大樓大火，住戶看著家園被毀，悲痛不已。(路透)
香港新界北部的「大埔宏福苑」住宅大樓於26日下午發生火災，五級大火焚燒十多個小時後，27日清晨仍未完全熄滅。大批居民倉皇逃生後，在現場看著燒毀的家園，多人悲痛大哭。有居民情緒激動，一度欲跨過封鎖線走進火場尋親。

香港消防部門共派出1200名消防員和救護人員，救出百名傷者，截至當地時間早上九時，至少44人死亡，包括消防員中有1人殉職，66人受傷，尚有不計其數的失蹤者。

根據香港文匯報，大埔宏福苑火警五級火，整個屋苑八座樓宇當中，七座俱遭波及，大批居民倉皇逃生。有逃出的居民站在遠處，默默看着燃燒的樓宇，滿心悲痛；有人望着被毀的家園，泣不成聲；亦有人無奈站在遠處，默默祈禱。現場有街坊直言「冇啦，咁樣燒法。」有居民表示，火警發生時，警鐘沒有響起。

一名居於宏道閣的女住戶在現場目睹家園陷入火海時，一度按捺不住，傷心痛哭。宏泰閣男居民葉先生憶述：「我落樓時已見地下(宏昌閣)外牆圍網着火，燒得好猛烈，火屎周圍飛，飛落來彈到垃圾站，垃圾站就起火……。」

他續指，火種不斷隨風飄散，「彈到哪就燒到哪」，火種首先波及鄰座他居住的宏泰閣，火乘風勢致一發不可收拾「全部著火」，其間更聽到「砰」一下巨響聲，但他肯定不是爆炸聲。

他說，他太太衝入大廈內，當時落到地下的火種已燒到他家大廈大門，人已經出不去，他叫太太進去屋內，但太太已無法接他電話。

居民姜太亦表示，第六座(宏昌閣)首先起火，燒得很厲害，消防車到來時火勢已失控。

死裡逃生的宏昌閣居民陳先生憶述，昨午2時50多分開始嗅到濃煙，打開廚房窗發現有煙由樓下向上湧，當時有工人在六樓外牆做「紙皮石」鋪設工程，並聽到不少施工人員就濃煙來源議論紛紛。他隨即致電管理處及報警，並與鄰居撤離。

陳先生其間想起未帶鎖匙遂折返寓所，但數分鐘內見到濃煙已由廚房蔓延至客廳，見火勢太大直接離開，慶幸相對年輕得以逃離，但對有住戶失聯深感不安。

不少居民反映家中長者被困，網上也有人稱有嬰兒與母親被困火場。屋苑居民Kenny表示，昨午3時許接到母親來電稱屋苑火燭，走廊冒出濃煙，嘗試逃生不果，需折返家中廁所暫避，煙霧亦已「攻進」屋內。他與媽媽保持聯絡約一小時後失聯。

部分獲救居民在封鎖線範圍外等待，臉露不安與焦慮，也有居民當場痛哭。宏福苑居民洪太目睹「火勢很猛，火舌已吹過來了」。另有宏福苑住戶稱目睹火勢由第六座蔓延第五座，「一路燒過來」，對現時無家可歸感到「真的很可憐」。

