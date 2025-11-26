香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港 新界大埔區宏福苑 五級火警災情嚴重，相關救援持續進行。香港地窄人稠，火警頻仍，一年內火警多達萬宗，但多屬小型家居火警。火警分成五級，一般到三級火警已全城矚目，今次火警到達最高級別的五級，以死亡人數計晢時排在上世紀初以來的第八。

香港今次火警，引動全球關注，一即火警發生在高密度的高層住宅樓宇，救火和救援行動難度極大；二是今次火警燒得火光衝天，火勢迅速蔓延，原因何在。綜合初步調查和專業界人士意見，今次火災有「三大殺手」。

第一大殺手公認是大廈維修工程。

用了不合規的物料，所以維修工程公司成了元兇，工程負責人要被涉嫌誤殺拘捕。香港大廈維修工程需要搭棚，傳統方法是用竹枝搭成棚架，現在環保又要求安裝外牆保護網、防水帆布和塑膠布，今次懷疑這些物料均不符防火標準，還發現大廈每層電梯大堂的窗外，都有發泡膠包封。由於棚架先起火，消防員救援過程中發現起火大廈外牆的保護網、保護膜，以及防水的帆布與塑膠布，受火後的蔓延程度比合規格的物料遠遠為猛烈、蔓延得更快，情況「不尋常」。

宏福苑是香港房屋委員會的屋苑，當局指宏福苑是已出售的居屋，工程由屋苑業主立案法團負責聘請的註冊承建商「宏業建築工程有限公司」進行，工程由房屋局獨立審查組根據《建築物條例》作出監管。而港府屋宇署稱，一向就棚架搭建及所採用的保護幕、保護網、防水油布或塑膠帆布等物料，實施嚴格阻燃特性要求，以防止火警發生時火勢蔓延。署方上月已向所有註冊建築專業人士及註冊承建商發出通告函件，再三提醒他們檢視及確保負責的建築工程的保護網等符合認可標準的阻燃性能。這些當然被指是馬後炮。

第二大殺手是煙囪效應。

即建築物空氣沿著有垂直坡度的空間向上升或下降，造成空氣加強對流的現象。最常見的現象是火爐熱空氣隨著煙囪上升，但在火警出現時，就成為大火蔓延拔升的重要推手。

在建築界人士看來，建於八十年代初的香港宏福苑，屬十字型樓宇設計，在廁所與廚房處外設槽式通風天井，以利通風採光，但有火警時就與電梯槽一樣成了巨大的煙囪，令火勢迅速向上拔升，極速向上燃燒，帶來高溫高熱，加大人員傷亡。今次火井現場所見，火頭從樓頂拔出，有如火山爆發。

第三大殺手是天氣。

香港冬季氣候受東北季候風帶來乾燥大陸氣流影響，溼度降低，風勢加大，香港人說的風高物燥，是易釀成火災之際。

香港天文台說，香港近日正受東北季候風影響，沿岸天氣乾燥，風勢頗大。香港部分地區的相對溼度下降至百分之四十以下，已算天氣非常乾燥，加上最高氣溫約二十三度。吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風，高地達烈風程度，火隨風走，樓高風大，四無遮擋，這才火勢一發不可收拾。