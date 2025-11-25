我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

香港飛澳洲航線重啟 國泰航空運力重回疫前 明年擬直飛西雅圖

香港新聞組╱香港25日電
國泰航空運力已回復疫前正常水平。(中新社資料照片)
香港航空業於疫後持續復甦，機場第三條跑道於去年底啟用後運力提升逾50%，多間航空公司均積極拓展新航點。其中，國泰航空明年持續擴充航網，包括重啟香港與澳洲阿德萊德（Adelaide）的直航航班、規畫開辦香港直飛西雅圖航線，同時招聘3000名員工以及每年100名見習機師，並把女性機師比例由現時一成逐步提升至兩成，藉此打造更具多元性的專業飛行隊伍。

綜合文匯報、香港01報導，國泰航空集團行政總裁林紹波表示，澳洲訪港旅客人次按年增長30%，是今年訪港長途市場增長最快地區之一，香港直飛阿德萊德航線的季節性直航，每周營運三班，將便利香港及內地旅客前往南澳旅遊和經商，同時吸引更多澳洲旅客來港及前往內地。

林紹波說，今年是集團重建運力的關鍵時刻，全年已新增20個航點，當中包括澳洲阿德萊德及內地長沙，預計今年底國泰可覆蓋全球逾百個城市。他強調，整體運力已全面回到並超越2019年疫情前的水平，為下一階段的擴張奠下基礎。

據報導，隨著航班規模全面回復，集團現時擁有約3400名機師，足以支撐現行航班量。未來會建立「一半本地、一半海外」的穩健人力架構，其中每年將透過集團的見習機師計畫招募並培訓逾百名本地新人。他指，過去三年已有約1000名見習機師接受訓練，隨著運力重回正軌，培訓節奏亦將回復正常，以維持飛行團隊的長期穩健發展。

此外，國泰亦致力提高女性機師比例。集團女性機師目前占整體10%，較全球平均5%顯著為高；林紹波強調，目標在未來逐步提升至20%。他認為航空業需要更多元背景的專業人才，亦希望藉此讓更多本地女性明白機師職涯的可行性與發展潛力。

林紹波又指，國泰長期重視青少年航空教育，持續透過「飛越理想計畫」推動本地學生探索航空業不同崗位，除了機師，也涵蓋乘務、工程、地勤及管理等範疇。他表示，希望年輕人能從體驗中擴闊視野，更了解航空業的廣度，並思考未來是否投身相關專業。

展望明年，國泰將陸續開辦新航點，包括香港直飛美國西雅圖的長途航線，並視需求調整班次及航點組合。集團認為，在全球航空需求持續增長的背景下，香港作為國際航空樞紐的角色將更為重要，而穩定的人才結構與多元的航網，是國泰重返長期增長軌道的關鍵。

