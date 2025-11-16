小紅書掀熱潮 萬人湧香港大東山賞芒 吸菸、航拍禁不絕

眾多市民來到大東山郊遊，欣賞芒草美景。（中新社資料照片）

近日內地社交媒體小紅書 掀起「大東山熱潮」，大批內地客趁芒草季到香港 大嶼山大東山賞芒，於山上爛頭營石屋及「跳板石」打卡。

綜合香港01、明報報導，大東山芒草季節為每年10月尾至12月，是香港自然十景之一，位處高山的芒草會慢慢染成金黃色，至11月中就會出現大片大東山芒草海的景象，每年秋天都吸引不少人前往打卡。

據報導，有內地網民在剛過去的周末（9日）於小紅書上發帖，指假期的大東山上全是人，從照片上可見沿著山路有絡繹不絕人潮，不論上山還是下山都要「排隊」。有網民留言笑指「這是遷徙吧」、「人頭壯觀過芒草」，也有網民擔憂遊客過多破壞生態。從其他網民拍攝的片段中可見，排隊等候搭乘巴士下山的人龍長達幾百米，估計當日有近1萬人登山，人流相當誇張。

報導稱，15日山上沿途雖有漁護署職員巡查，仍有遊客於職員離開後吸菸、採摘及踐踏芒草。民航處及警方14日於附近宣傳禁止無人機 ，但15日數個打卡位仍有旅客航拍。有本地行山客表示，曾碰到政府人員巡查時警告用無人機者，涉事者即時收起，待人員離開後續用。漁護署向兩名違規露營、生火的人執法。

大東芒草是香港自然十景之一。（中新社資料照片）

報導說，歌手陳奕迅專輯Taste the Atmosphere封面攝於鳳凰徑二段的爛頭營，大批內地客趁芒草季登山拍攝同款照片。記者15日由伯公坳行至爛頭營後折返，5小時行程內4度碰見漁護署職員巡查，入口處也有署方職員提醒遊人不可採摘芒草，每段行山徑均有「請勿踐踏芒草」告示，但仍有眾多遊人採摘及踏入芒草叢拍照，甚至有內地客在職員巡查結束後即摘數十根芒草紮捆作打卡道具，隨後棄於路旁。

眾多市民來到香港自然十景之一大東山郊遊，欣賞芒草美景。（中新社資料照片）

報導指，現場亦有旅行團嚮導表示，留意到不少芒草被踐踏，感到爛頭營芒草密度變小。天文台15日發黃色火災危險警告，記者發現爛頭營營地有數人吸菸，將菸灰彈在隨身攜帶的塑膠袋。

此外，15日舉行的「飛越大嶼」大型越野跑比賽亦途經大東山，下山跑手不時於狹窄山徑與遠足者碰撞。跑手鄭先生認為影響有限。