港立會候選人平均48歲 女性36人多上屆9人 31歲江旻憓最年輕

香港立法會選舉新界西北地方選區論壇12日下午在元朗體育館舉行，區內5位候選人周浩鼎、莊豪鋒、梁明堅、甘文鋒、陸頌雄出席並介紹政綱。(中通社)

2025年立法會換屆選舉網站12日更新候選人簡介，已申報年齡的候選人中，最年輕的是31歲，最年長的是67歲，平均年齡約為48歲，而所有年齡層中，40至49歲人數最多，有70人，總體呈現年輕化趨勢。

大公、文匯報報導，候選人中女性占36人，人數較上屆多9人；候選人背景多元，呈現「地區+專業」的互補結構。翻查所有候選人的選舉資料，拚搏、齊心、突破等亦是候選人普遍提出的關鍵詞，彰顯第八屆立法會候選人的風采和意志。

161位候選人中已有150人申報年齡，當中最年輕的是31歲的江旻憓，最年長的是67歲的陳紹雄，平均年齡約為48歲（47.9歲）。以年齡組別計算，30至39歲的21人、40至49歲的有70人、50至59歲有42人、60歲及以上有17人。

來屆有更多「女性力量」參與立法會選舉，共36位候選人為女性，較上屆的27位女性候選人增逾三成。今屆女性候選人占所有候選人22.4%，上屆女性候選人占比17.6%，今屆占比較上屆增加約5個百分點。

在地區直選51位候選人中，有15位女性參選，占比近三成（29.4%），較上屆的地區直選35人參選，6位女性參選的比率（17.1%）有明顯增加。

翻查資料發現，大多數候選人有專業及商界背景，涵蓋銀行業、保險、航運、社工、法律、工程、會計、醫療、學界等。相關候選人在政綱中均體現自己的專業或背景特色，包括運用AI等高新科技為香港 發展賦能。

此外，候選人當中有54位現屆立法會議員爭取連任，49位現屆區議員爭取進入立法會；另今屆候選人中有81人報稱有政治聯繫，80位候選人報稱沒有政治聯繫或獨立候選人。

距離立法會換屆選舉投票 日尚餘不足一個月，政務司司長陳國基表示，作為公務員，更應以身作則，積極行使基本法下的公民權利和履行公民責任，投票選出代表自己的議員，以實際行動支持港府 施政。

另外，鷹君集團宣布全力支持立法會選舉，將為當日值班員工提供彈性工作安排，確保員工有充足時間參與投票。為便利員工參與，本地交通費將獲得報銷，並提供餐飲禮券，以鼓勵集團旗下2000多位香港員工積極履行公民責任。