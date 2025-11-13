李家超：港在京投資1400億美元 京實際利用外資逾65%來自港

香港特首李家超在第28屆北京．香港經濟合作研討洽談會開幕式致辭。（取材自港府新聞處）

第28屆「北京•香港 經濟合作研討洽談會」12日在香港舉行，活動以「京港攜手、聯通世界」為主題，推動兩地要素高效對接，進一步深化京港務實合作，北京市市長殷勇率團赴港參加了這項洽談會，會共獲800多名來自京港政府部門和工商界的代表出席。香港特首李家超在開幕式上致辭時表示，截至去年底，香港在北京累計實際投資超過1400億美元，占北京實際利用外資超過六成半。

綜合中央社、大公報報導，京港兩地在投融資層面密切合作。李家超指出，香港累計在北京設立外企企業總數超過1萬4000家，占同類企業總數超過三成半。同時，北京在港累計直接投資存量超過500億美元，在港上市企業超過270家，強調「京港兩地血脈相連，合作互惠共贏」。

他說，過去一年，北京多家具代表性的科創企業在港上市或設立業務，在低空經濟、醫藥、人工智慧 等方面通過香港市場測試場景應用，並向海外推廣品牌。京港兩地在創科的領域各具優勢，互補性強，希望有更多北京企業落戶香港新界北部都會區和河套合作區，善用香港服務。

本次大會再度取得豐碩成果，共促成29個重點項目簽約，涉資近560億元人民幣（約78.6億美元），涵蓋科技服務、商業服務、金融等11個重點合作領域。北京市市長殷勇指出，京港洽談會28年累計促成簽約項目650個，簽約金額近1300億美元，未來將在科技創新協同、經貿投資互動、服務業深度融合、拓展全球市場等四方面與香港展開合作。

殷勇表示，未來京港合作將圍繞4個範疇：聚焦科技創新協同，攜手搶占全球產業發展的制高點；聚焦經貿投資互動，攜手開闢合作發展的新空間；聚焦服務業深度融合，攜手提升制度型開放的效能；聚焦拓展全球市場，攜手打造國內國際雙循環樞紐城市。

貿發局主席馬時亨提到，京港洽談會自1997年舉辦以來，已成為兩地最重要的合作平台，為深化京港兩地貿易合作做出積極貢獻。圍繞京港新一輪的發展機遇，將重點推進三個方面的合作，包括：為京港兩地科技企業及人才提供全方位的服務；深化商務領域的合作；積極推動國際化發展。