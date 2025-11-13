我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

李家超：港在京投資1400億美元 京實際利用外資逾65%來自港

香港新聞組／香港13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港特首李家超在第28屆北京．香港經濟合作研討洽談會開幕式致辭。（取材自港府新聞處）
香港特首李家超在第28屆北京．香港經濟合作研討洽談會開幕式致辭。（取材自港府新聞處）

第28屆「北京•香港經濟合作研討洽談會」12日在香港舉行，活動以「京港攜手、聯通世界」為主題，推動兩地要素高效對接，進一步深化京港務實合作，北京市市長殷勇率團赴港參加了這項洽談會，會共獲800多名來自京港政府部門和工商界的代表出席。香港特首李家超在開幕式上致辭時表示，截至去年底，香港在北京累計實際投資超過1400億美元，占北京實際利用外資超過六成半。

綜合中央社、大公報報導，京港兩地在投融資層面密切合作。李家超指出，香港累計在北京設立外企企業總數超過1萬4000家，占同類企業總數超過三成半。同時，北京在港累計直接投資存量超過500億美元，在港上市企業超過270家，強調「京港兩地血脈相連，合作互惠共贏」。

他說，過去一年，北京多家具代表性的科創企業在港上市或設立業務，在低空經濟、醫藥、人工智慧等方面通過香港市場測試場景應用，並向海外推廣品牌。京港兩地在創科的領域各具優勢，互補性強，希望有更多北京企業落戶香港新界北部都會區和河套合作區，善用香港服務。

本次大會再度取得豐碩成果，共促成29個重點項目簽約，涉資近560億元人民幣（約78.6億美元），涵蓋科技服務、商業服務、金融等11個重點合作領域。北京市市長殷勇指出，京港洽談會28年累計促成簽約項目650個，簽約金額近1300億美元，未來將在科技創新協同、經貿投資互動、服務業深度融合、拓展全球市場等四方面與香港展開合作。

殷勇表示，未來京港合作將圍繞4個範疇：聚焦科技創新協同，攜手搶占全球產業發展的制高點；聚焦經貿投資互動，攜手開闢合作發展的新空間；聚焦服務業深度融合，攜手提升制度型開放的效能；聚焦拓展全球市場，攜手打造國內國際雙循環樞紐城市。

貿發局主席馬時亨提到，京港洽談會自1997年舉辦以來，已成為兩地最重要的合作平台，為深化京港兩地貿易合作做出積極貢獻。圍繞京港新一輪的發展機遇，將重點推進三個方面的合作，包括：為京港兩地科技企業及人才提供全方位的服務；深化商務領域的合作；積極推動國際化發展。

香港 人工智慧

上一則

港立會候選人平均48歲 女性36人多上屆9人 31歲江旻憓最年輕

下一則

離婚證背面有「囍」字 官方稱屬實 網笑：認證離婚快樂

延伸閱讀

北京驚現極光 未來3天均有機會見到

北京驚現極光 未來3天均有機會見到
中國4家知名大學涉圍標被禁止投標 解放軍撤下公告

中國4家知名大學涉圍標被禁止投標 解放軍撤下公告
台學者：北京「長臂管轄」追捕沈伯洋 可能獲得反效果

台學者：北京「長臂管轄」追捕沈伯洋 可能獲得反效果
十五五規畫 李家超：發揮好愛國者治港 找準定位主動對接

十五五規畫 李家超：發揮好愛國者治港 找準定位主動對接

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉