「一帶一路獎學金」鼓勵得主留港發展

香港教育局 局長蔡若蓮8日出席「一帶一路獎學金」新獲獎學生年度交流分享會，與逾百名2025/26學年新獲獎學生交流。教育局自2024/25學年起，為每年新獲獎的學生舉辦交流分享會，協助他們認識香港不同的機遇，以及建立互相支援的平台。透過安排以往的獲獎者分享畢業後在香港發展的經驗，鼓勵新獲獎學生畢業後留港發展。

大公報報導，蔡若蓮致辭表示，教育局致力吸引更多來自世界各地，尤其是東盟以及其他「一帶一路」國家或地區的學生來港升學。該獎學金的年度名額已增至150個，令更多優秀學子有機會體驗香港獨有的東西方文化交融魅力。教育局著力營造更國際化的校園氛圍，讓來自不同地方的學子共同學習成長，不僅能獲得多元學習體驗，更能與來自各地同儕建立深厚情誼，拓展人脈網絡。

「一帶一路」專員何力治也出席分享會。在分享會上，已畢業的獲獎者分享指出，該獎學金讓獲獎者可在香港的世界級大學深造，如同踏上世界舞台，獲取獎學金不但令他們開拓視野，更帶來無盡機遇。

另據明報報導，今年「施政報告」提出設試點計畫，容許直資中小學申請擴班加位，以招收持學生簽證 的國際生，有直資中學認為，本地直資學校對國際生吸引力不大，而開辦國際課程的本地直資中學不多，國際生來港多選擇國際學校，計畫未見需求，建議局方拓闊學生簽證至涵蓋內地生，相信能增加學校參與計畫的誘因。有校長認為目前已有足夠渠道招收內地生，現階段毋須拓展學生簽證。

直資學校議會主席陳狄安早前出席傳媒茶敘稱，去年直資校共招收逾200名非本地生。談到有學校稱招收國際生有難度，他稱相信是以往宣傳不足，加上本地生已耗盡學額所致，料計畫推出後，學校有空間招收國際生，宣傳自然增加。他另提及QS亞洲大學排名早前出爐，港校成績亮眼，相信有助帶動海外生來港讀中小學，再銜接本地大學。