港「冬日小鎮·中環」20米聖誕樹重返 14日起3D躍動8地標

金北面廣場矗立20米高的巨型聖誕樹，環繞閃耀的聖誕樹裝飾與玩具主題擺設，讓市民及旅客都能感受到聖誕的魔力。(取材自香港旅遊發展局)

香港 旅遊發展局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」將於14日至明年1月4日舉行。今年重返中環舉行，並以全新形式舉辦，及首度與置地公司合作呈獻「冬日小鎮·中環」，將中環皇后像廣場花園打造成「聖誕天地」，包括設置相當於6層樓高的20米高戶外聖誕樹，把遮打道打造成浪漫的「星光長廊」，置地公司亦會於置地廣場中庭呈獻歷年最大型的聖誕互動裝置。

文匯報報導，旅發局更首次邀請8幢中環地標合作，呈獻「光影匯·中環」於28日至明年1月4日點亮中環，旅發局與業界下月起推出「繽紛冬日賞」推廣活動，涵蓋餐飲、購物、景點及交通逾300項精選優惠，當中包括多項買一送一優惠，吸引市民旅客在香港歡度聖誕及新年並熱情消費。

香港繽紛冬日巡禮共分三部分，分別為「聖誕天地」、「星光長廊」及「光影匯·中環」。中環皇后像廣場於14日起打造為「聖誕天地」，為一年一度的冬日節拉開序幕。

香港中環皇后像廣場花園將化身成夢幻而閃亮的聖誕天地，由12間聖誕小木屋組成的聖誕市集更會緊接於11月28日登場，帶來豐富的節日主題餐飲及應節精品。(取材自香港旅遊發展局)

「聖誕天地」焦點之一是6樓高的巨型戶外聖誕樹，3D光影躍動8大地標。至於聖誕市集則會於28日起逢周四至周日，以及公眾假期在廣場舉行。市集由12間小木屋組成，帶來豐富多樣的節日主題餐飲以及應節精品，更有節日限定工作坊讓市民旅客體驗，共度歡樂冬日時刻。

為延續「聖誕天地」的歡樂氣氛，遮打道將化身成為浪漫的「星光長廊」，遮打道沿途的30棵樹木將懸掛璀璨的閃爍燈飾，將迷人的聖誕景像延伸至中環街頭。沿途的行人天橋及欄杆均會掛滿多組燈飾和聖誕裝飾，而遮打大廈入口上空亦會懸掛精緻的聖誕樹燈飾，成為矚目的節慶亮點。每日傍晚5時，燈光將點亮遮打道，與「聖誕天地」的夢幻美景互相輝映。

每晚燈飾亮起後，市民及遊客可漫步至置地廣場中庭的大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，感受滿滿的節日溫馨氣氛。該裝置寬達30米，有高11米的燈塔大型聖誕互動裝置，並有多個獨特打卡點，及展出全港最大型12米乘12米祈願湖。