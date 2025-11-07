我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

紀念孫中山逝世100年 港展出逾60件珍貴文物 免費參觀

香港新聞組／香港7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年是孫中山先生逝世100周年，香港孫中山紀念館7日起舉辦「從醫人到醫國──孫中山與粵港澳文物展」，展期至明年3月結束。（中新社）
2025年是孫中山先生逝世100周年，香港孫中山紀念館7日起舉辦「從醫人到醫國──孫中山與粵港澳文物展」，展期至明年3月結束。（中新社）

今年是孫中山逝世100周年，為緬懷這位革命先行者，香港孫中山紀念館7日起舉辦「從醫人到醫國──孫中山與粵港澳文物展」，闡述孫中山與粵港澳地區的深厚淵源，藉此重溫其波瀾壯闊的一生，以及他對祖國的偉大貢獻。

大公報報導，展期至明年3月31日，免費入場。展覽將展出逾60件珍貴文物、文獻和歷史照片，重點展品包括「四大寇」在香港合照的玻璃底片、澳門同盟會會所濠鏡閱書報社的歷史照片、香港大學邀請孫中山參加開學典禮的信函、孫中山題贈香港海員的「博愛」條幅、孫中山在廣州擔任陸海軍大元帥的令文，以及紀念孫中山的中山艦航海鐘等。

是次巡迴專題展覽由香港康文署、中山市文化廣電旅遊局、澳門文化局聯合主辦，闡述孫中山與粵港澳地區的深厚淵源，重溫他的一生，以及對祖國的貢獻。

今次展覽分為「粵港澳之緣」、「革命再革命」、「永恆的紀念」三個部分。在參觀過程中，觀眾可以欣賞到1890年前後被稱為「四大寇」的孫中山及友人在香港合照的玻璃底片，以及1911年澳門同盟會會所濠鏡閱書報社的歷史照片、1912年香港大學邀請孫中山參加開學典禮的信函、1920年孫中山題贈給香港海員的「博愛」條幅、1923年孫中山在廣州擔任陸海軍大元帥的令文以及紀念孫中山的「中山艦」的20世紀初航海鐘等珍貴文物。

香港孫中山紀念館7日起舉辦「從醫人到醫國──孫中山與粵港澳文物展」，闡述孫中山與...
香港孫中山紀念館7日起舉辦「從醫人到醫國──孫中山與粵港澳文物展」，闡述孫中山與三地的深厚淵源，藉此重溫他波瀾壯闊的一生。（中新社）

孫中山曾侄孫及博物館專家顧問孫必達、孫中山故居紀念館館長吳春寧、香港歷史博物館總館長何惠儀等出席並擔任主禮嘉賓。

為配合今次展覽，孫中山紀念館將安排一系列教育活動，包括講座及工作坊，讓公眾免費參與。孫中山紀念館館長袁賜弟介紹，在展覽尾聲設計了「孫中山人生大事康樂棋」，通過遊戲答題令小朋友更好地了解孫中山的故事。

香港 澳門

上一則

小鵬汽車推「小路智駕」 福斯成首發戰略合作夥伴

下一則

深圳開通跨境「空的」20分抵港澳 即到即檢無感通關

延伸閱讀

司機不信他60歲…吳鎮宇搭公交車 刷老年卡險被趕下車

司機不信他60歲…吳鎮宇搭公交車 刷老年卡險被趕下車
大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過

大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過
腦癱嬰投訴案拖15年 香港申訴署要查 醫委會態度轉變

腦癱嬰投訴案拖15年 香港申訴署要查 醫委會態度轉變
中國全國政協：明年舉辦隆重活動紀念孫中山誕辰160周年

中國全國政協：明年舉辦隆重活動紀念孫中山誕辰160周年

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切