紀念孫中山逝世100年 港展出逾60件珍貴文物 免費參觀

2025年是孫中山先生逝世100周年，香港孫中山紀念館7日起舉辦「從醫人到醫國──孫中山與粵港澳文物展」，展期至明年3月結束。（中新社）

今年是孫中山逝世100周年，為緬懷這位革命先行者，香港 孫中山紀念館7日起舉辦「從醫人到醫國──孫中山與粵港澳文物展」，闡述孫中山與粵港澳地區的深厚淵源，藉此重溫其波瀾壯闊的一生，以及他對祖國的偉大貢獻。

大公報報導，展期至明年3月31日，免費入場。展覽將展出逾60件珍貴文物、文獻和歷史照片，重點展品包括「四大寇」在香港合照的玻璃底片、澳門 同盟會會所濠鏡閱書報社的歷史照片、香港大學邀請孫中山參加開學典禮的信函、孫中山題贈香港海員的「博愛」條幅、孫中山在廣州擔任陸海軍大元帥的令文，以及紀念孫中山的中山艦航海鐘等。

是次巡迴專題展覽由香港康文署、中山市文化廣電旅遊局、澳門文化局聯合主辦，闡述孫中山與粵港澳地區的深厚淵源，重溫他的一生，以及對祖國的貢獻。

今次展覽分為「粵港澳之緣」、「革命再革命」、「永恆的紀念」三個部分。在參觀過程中，觀眾可以欣賞到1890年前後被稱為「四大寇」的孫中山及友人在香港合照的玻璃底片，以及1911年澳門同盟會會所濠鏡閱書報社的歷史照片、1912年香港大學邀請孫中山參加開學典禮的信函、1920年孫中山題贈給香港海員的「博愛」條幅、1923年孫中山在廣州擔任陸海軍大元帥的令文以及紀念孫中山的「中山艦」的20世紀初航海鐘等珍貴文物。

香港孫中山紀念館7日起舉辦「從醫人到醫國──孫中山與粵港澳文物展」，闡述孫中山與三地的深厚淵源，藉此重溫他波瀾壯闊的一生。（中新社）

孫中山曾侄孫及博物館專家顧問孫必達、孫中山故居紀念館館長吳春寧、香港歷史博物館總館長何惠儀等出席並擔任主禮嘉賓。

為配合今次展覽，孫中山紀念館將安排一系列教育活動，包括講座及工作坊，讓公眾免費參與。孫中山紀念館館長袁賜弟介紹，在展覽尾聲設計了「孫中山人生大事康樂棋」，通過遊戲答題令小朋友更好地了解孫中山的故事。