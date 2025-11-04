港澳人才簽注擴至京津冀、長三角 涵蓋內地所有自貿試驗區

擴大港澳人才簽注試點範圍，以往在北京、上海、粵海澳大灣區實施的港澳人才簽注政策，將擴大至長三角、京津冀地區全域，以及全國所有自由貿易試驗區。（中通社）

「刷臉」秒過閘、換證「指尖辦」、探親「全國通」……國家移民 管理局11月3日發布公告，「往來港澳人才簽注」的適用範圍擴展至長三角、京津冀地區全域，以及中國所有自由貿易試驗區。這進一步強化香港 國際人才蓄水池功能，有益於吸引更多內地高層次人才前往港澳，並有助通過港澳平台引進海外優秀人才。

大公報報導，國家移民局公告顯示，擴大往來港澳人才簽注政策試點實施範圍。在長三角、京津冀地區全域，以及中國所有自由貿易試驗區實施往來港澳人才簽注政策；符合條件人才可申請辦理有效期1至5年不等的多次往來香港或者澳門 人才簽注，每次在香港或者澳門停留不超過30天。

香港特區政府3日表示，歡迎內地宣布一系列支持擴大開放服務高質量發展的創新舉措，涵蓋人才流動、通關便利、創科合作及旅遊發展等領域。

由2025年11月5日起擴展「往來港澳人才簽注」的適用範圍至天津市、河北省、江蘇省、浙江省及安徽省，以及中國所有自由貿易試驗區；在深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡，港珠澳大橋等內地口岸實施「刷臉智能通關」；促進河套深港科技創新合作區深圳園區生產要素高效跨境流動。

報導指出，人才簽注自2023年2月20日起在粵港澳大灣區內地城市試點實施，便利大灣區內地指定類別人才來港進行交流訪問，並於2024年5月擴展適用範圍至北京和上海。截至2025年10月，已有超過74000人次持該簽注的訪客來港。

九三學社中央法律委委員黎學寧表示，「十五五」規劃建議明確支持港澳打造國際高端人才集聚高地，與國家移民管理局3日發布的10項重磅便利新舉措形成政策合力，為香港融入國家發展大局、發揮內聯外通優勢築牢人才根基，精準呼應香港「金融＋科創」雙輪驅動的發展需求。