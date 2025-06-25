我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

李家超：軟對抗肯定在香港存在 小人滿街須擦亮眼

香港新聞組／香港25日電
慶祝香港回歸28周年和香港特別行政區成立28周年，黃竹坑一座人行天橋上24日懸掛宣傳品。(中新社)
慶祝香港回歸28周年和香港特別行政區成立28周年，黃竹坑一座人行天橋上24日懸掛宣傳品。(中新社)

香港特首李家超24日出席行會前表示，港澳辦主任夏寶龍表明反中亂港勢力仍在港潛伏，不應「好了傷疤忘了痛」。他指，社會容許在沒有壞意圖下批評港府，但不可只看單一片段，往往將事件串連，就可能知道片段屬於「軟對抗」計畫的一部分，強調破壞國安者不會停下，「軟對抗」可能具潛伏性、欺騙性，形容香港人很君子，但「小人滿街」， 必須擦亮眼。

明報報導，被問到港府如何向業界解釋「軟對抗」和文化創作藝術的分別，李家超稱「軟對抗肯定在香港存在」，舉例早前有人冒充他人身分，取消器官捐贈登記，製造很多人退出系統的假象。他說雖然國安法和國安條例生效，仍不時有人違反相關法例被捕，反映仍有人「有這種思想傾向」，並數度引述港澳辦主任夏寶龍指不要「好了傷疤忘了痛」。

香港特首李家超回應「軟對抗」話題，呼籲港人小心，政府也會繼續提醒公眾。(中新社)
香港特首李家超回應「軟對抗」話題，呼籲港人小心，政府也會繼續提醒公眾。(中新社)

據報導，李家超續說，「軟對抗」潛伏在不同地方或各個領域，部分以不同名義出現，「聽起來好像道貌岸然， 但實際上有意圖危害國家安全，又或者做一些破壞性的軟對抗，這些形形色色、林林總總，大家要擦亮眼睛醒覺」。

報導稱，李又引述《國安條例》稱，所有獲法律賦權的人及機構，使用權力時要以維護國家安全為重要考慮，「所以港府一定要在這方面繼續工作，也要繼續提醒大家在不同的方面小心軟對抗」。他稱若無壞意圖，社會是容許對港府的批評或「一些表達方式」的，但他同時指不要憑單一片段判斷，「很多時候如果將一連串的事聯繫起來，就知道這可能是軟對抗中整個計畫的一部分」。

另據大公報報導，由小學常識科分拆的人文科及科學科將於9月起在小一及小四率先推行，並在2027/28學年推展至所有級別。教育局23日公布《小學科學科課程指引》後，24日再公布《小學人文科課程指引》，強調課程理念為「立德樹人、探究學習、連繫生活」，旨在透過課程內的不同課題有系統地從小培養學生國家觀念、民族感情和國民身分認同，以落實愛國主義教育。

港府 香港 教育局

上一則

首創冰皮月餅成名 香港41年大班西餅全線結業 1主因陷困

下一則

5哈佛國際生棄美讀香港科大 來自巴基斯坦、喬治亞…

延伸閱讀

香港武術指導墜樓身亡 疑「照護癌妻」心力交瘁赴死

香港武術指導墜樓身亡 疑「照護癌妻」心力交瘁赴死
港國安法實施5年 夏寶龍：確保愛國者治港

港國安法實施5年 夏寶龍：確保愛國者治港
夏寶龍晤香港工商界 長和續缺席 落區聚焦旅遊發展

夏寶龍晤香港工商界 長和續缺席 落區聚焦旅遊發展
夏寶龍訪港 稱李家超拚經濟、謀發展、惠民生有積極進展

夏寶龍訪港 稱李家超拚經濟、謀發展、惠民生有積極進展

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
針對美國轟炸伊朗三處核設施，中國外交部發言人表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。 （圖／中國外交部網站）

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

2025-06-22 10:14
兇手朱佳琦。(取材自紅星新聞)

長沙男把7歲女童抱入樹林中姦殺 法院曝他行凶原因

2025-06-23 08:30

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除