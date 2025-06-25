李家超：軟對抗肯定在香港存在 小人滿街須擦亮眼

慶祝香港回歸28周年和香港特別行政區成立28周年，黃竹坑一座人行天橋上24日懸掛宣傳品。(中新社)

香港 特首李家超24日出席行會前表示，港澳辦主任夏寶龍表明反中亂港勢力仍在港潛伏，不應「好了傷疤忘了痛」。他指，社會容許在沒有壞意圖下批評港府 ，但不可只看單一片段，往往將事件串連，就可能知道片段屬於「軟對抗」計畫的一部分，強調破壞國安者不會停下，「軟對抗」可能具潛伏性、欺騙性，形容香港人很君子，但「小人滿街」， 必須擦亮眼。

明報報導，被問到港府如何向業界解釋「軟對抗」和文化創作藝術的分別，李家超稱「軟對抗肯定在香港存在」，舉例早前有人冒充他人身分，取消器官捐贈登記，製造很多人退出系統的假象。他說雖然國安法和國安條例生效，仍不時有人違反相關法例被捕，反映仍有人「有這種思想傾向」，並數度引述港澳辦主任夏寶龍指不要「好了傷疤忘了痛」。

香港特首李家超回應「軟對抗」話題，呼籲港人小心，政府也會繼續提醒公眾。(中新社)

據報導，李家超續說，「軟對抗」潛伏在不同地方或各個領域，部分以不同名義出現，「聽起來好像道貌岸然， 但實際上有意圖危害國家安全，又或者做一些破壞性的軟對抗，這些形形色色、林林總總，大家要擦亮眼睛醒覺」。

報導稱，李又引述《國安條例》稱，所有獲法律賦權的人及機構，使用權力時要以維護國家安全為重要考慮，「所以港府一定要在這方面繼續工作，也要繼續提醒大家在不同的方面小心軟對抗」。他稱若無壞意圖，社會是容許對港府的批評或「一些表達方式」的，但他同時指不要憑單一片段判斷，「很多時候如果將一連串的事聯繫起來，就知道這可能是軟對抗中整個計畫的一部分」。

另據大公報報導，由小學常識科分拆的人文科及科學科將於9月起在小一及小四率先推行，並在2027/28學年推展至所有級別。教育局 23日公布《小學科學科課程指引》後，24日再公布《小學人文科課程指引》，強調課程理念為「立德樹人、探究學習、連繫生活」，旨在透過課程內的不同課題有系統地從小培養學生國家觀念、民族感情和國民身分認同，以落實愛國主義教育。