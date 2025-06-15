港男賭日本賽馬贏4100萬美元 2日本同夥逃稅被捕 他沒事

香港示意圖。(圖/shutterstock)

日本 稅務機關近日偵破一宗跨境博彩逃稅案，揭發一名香港 男子研發的賽馬投注系統在日本獲利超過60億日元（約3.17億港元、4100萬美元），與他合作的兩名日本人因逃稅2.6億日元被捕，但該名港男卻因屬非日本居民且未在日本直接參與投注，無需向日本申報收入，根據當地法律亦難追究。

大公報報導，涉案的兩名日本男子於2019至2021年間，通過該名港人開發的投注系統，利用60多個親友名義帳戶在日本中央賽馬會（JRA）及地方賽事線上平台投注。他們單場賽事購買超過百種投注券，每月的投注額最高達20億日元（約1.08億港元），扣除本金後每月獲利，其中10%歸日籍合作者，90%、即數十億日元由香港開發者收取。兩名日本人因隱瞞6.1億日元（約3302萬港元）獎金收入、逃稅約2.6億日元被起訴，目前已補繳稅款並致歉。

香港經濟學者李兆波查詢，他表示，賽馬投注領域的「必勝術」核心是統計數據，資料越豐富越有利。從統計學看，投注結果與組合數量相關。他又指以往有人收集多類數據提高中獎率，如今AI 可助力分析海量資料。

但影響博彩結果的因素眾多，「必勝」不易實現，況且輸錢皆因贏錢起，沉迷賭博，等於倒錢落海，最終都是失敗甚至悲劇收場。