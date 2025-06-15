我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

港男賭日本賽馬贏4100萬美元 2日本同夥逃稅被捕 他沒事

香港新聞組／香港15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

日本稅務機關近日偵破一宗跨境博彩逃稅案，揭發一名香港男子研發的賽馬投注系統在日本獲利超過60億日元（約3.17億港元、4100萬美元），與他合作的兩名日本人因逃稅2.6億日元被捕，但該名港男卻因屬非日本居民且未在日本直接參與投注，無需向日本申報收入，根據當地法律亦難追究。

大公報報導，涉案的兩名日本男子於2019至2021年間，通過該名港人開發的投注系統，利用60多個親友名義帳戶在日本中央賽馬會（JRA）及地方賽事線上平台投注。他們單場賽事購買超過百種投注券，每月的投注額最高達20億日元（約1.08億港元），扣除本金後每月獲利，其中10%歸日籍合作者，90%、即數十億日元由香港開發者收取。兩名日本人因隱瞞6.1億日元（約3302萬港元）獎金收入、逃稅約2.6億日元被起訴，目前已補繳稅款並致歉。

香港經濟學者李兆波查詢，他表示，賽馬投注領域的「必勝術」核心是統計數據，資料越豐富越有利。從統計學看，投注結果與組合數量相關。他又指以往有人收集多類數據提高中獎率，如今AI可助力分析海量資料。

但影響博彩結果的因素眾多，「必勝」不易實現，況且輸錢皆因贏錢起，沉迷賭博，等於倒錢落海，最終都是失敗甚至悲劇收場。

日本 香港 AI

上一則

全球學者排名 港大5教授稱冠亞洲 12人膺前百名科學家

下一則

Labubu全球掀搶購潮 央視自豪：中國品牌獲世界認可

延伸閱讀

日本製鐵併美鋼 川普准了 美國政府將取得新公司「黃金股」

日本製鐵併美鋼 川普准了 美國政府將取得新公司「黃金股」
漫畫家預言日本7月5日大地震 日氣象廳長官再發聲

漫畫家預言日本7月5日大地震 日氣象廳長官再發聲
川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議

川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議
網傳漫畫家預言日本7/5大地震 日氣象廳長官怒斥謠言

網傳漫畫家預言日本7/5大地震 日氣象廳長官怒斥謠言

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降