談書店掙扎 港漫首獲出版雙年獎 業界：選題避開政治

香港示意圖。(圖/shutterstock)

每兩年評選一次的第5屆「香港 出版雙年獎」得獎名單13日出爐，由港府 資助出版、講述百年後實體書店沒落、店長不向現實低頭的故事的香港漫畫「達利書店」，獲出版大獎及圖文書最佳出版獎。

明報報導，香港出版學會會長葉佩珠13日直言大環境欠佳牽扯業界，出版業下行，近年出版量減少一兩成，選題更趨嚴謹、看重市場反應。另有不具名業界人士稱書商出書會思考能否回本、書種能否上架，現時「很多政治上的東西（書）都沒什麼出路」。

今屆「雙年獎」由香港出版學會主辦，共設9個獎項類別，分別選出「最佳出版獎」和「出版獎」，以及6個特別獎項。今年共有102間出版社提名421本中文作品參選，當中逾2成（38間）出版社屬首次參選。獲得出版大獎的「達利書店」，去年贏得第3屆「港漫動力──香港漫畫支援計畫」金獎及最佳漫畫故事獎。項目籌委會主席李家駒稱，獲獎作品不乏香港題材，又提及近年出版情况「下行」，盼獎項化成業界力量。

被問及出版業現况，身兼三聯書店（香港）有限公司總經理的葉佩珠形容，業界「明顯地呈現一個慢慢下降的狀况」，市道欠佳下整體出版量減約一兩成，但她稱這不全屬壞事，出版社在有限資源下會更着重產出優秀作品。她又說，讀者「手頭緊」，出版社亦會憂慮新書的市面反應，故選題及製作愈趨嚴謹，「有些可出可不出的（書），可能我就不出了」。

另一不具名大型出版商代表指出，大型出版社以往一年出版百多本書，現在只得一半，並亦指很多小型出版社「做不住」，近年多由一、兩人經營的獨立出版社冒出，但認為相對大型出版商，較欠缺資源，難以持續生存。他解釋，大型出版商出書量多，銷售好的書可作補貼，惟獨立出版普遍僅小量出書。

他又說，市道欠佳，出版社會考 慮能否回本、書種能否上架等，故選題上「想法一定比以往考慮多了很多」，直言新晉作者沒有過往銷量供評估，出版社會持保守態度；而出版社亦傾向減出版量，令每本書做得更深入，編輯會花更多功夫重新演繹既有題材。

被問及政治類書籍會否因而審得更嚴謹，他稱近年沒什麼人寫政治書，亦質疑「市場是不是還有這麼多人買」，又稱現時「很多政治上的東西（書）都沒什麼出路」，出書成本高，希望降低所有風險。