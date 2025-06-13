我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

港國安法5年 326人被捕165人定罪 李家超擬推高官責任制

香港新聞組／香港13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港國安法公布實施五周年專題展覽開幕典禮，12日在香港歷史博物館舉行；圖為專題展覽現場。(中新社)
香港國安法公布實施五周年專題展覽開幕典禮，12日在香港歷史博物館舉行；圖為專題展覽現場。(中新社)

香港國安法實施五年，香港保安局長鄧炳強12日表示，截至今年6月1日，326人涉及涉嫌從事危害國家安全的案件被捕，其中165人已被定罪；警務處國安處熱線共接獲逾92萬條舉報訊息。香港特首李家超12日表示，為提升治理水平，將強化政府部門主管、高級公務員的領導作用，正審視建立「高層政府官員責任制」，每年評核公務員表現，建立懲處機制。

綜合媒體報導，今年6月30日是香港國安法實施五周年，鄧炳強12日出席國家安全展覽廳推出的專題展覽時表示，截至今年6月1日，326人涉及涉嫌從事危害國家安全的案件被捕，當中有188人及5間公司被檢控，其中165人及一間公司已被定罪，包括已被判刑或正等候判刑。

上述人士包括違反香港國安法或「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條立法）等。

鄧炳強表示，過去一段長時間，香港在國家安全方面「不設防」，有境外勢力不斷煽風點火，甚至提供資源破壞社會安寧，必須要緊記之前亂象是香港歷史上永遠抹不去的傷疤。他說，敵對勢力仍然死心不息，不斷尋找機會危害國家和香港的安全，要時刻警惕相關風險。

另外，自2020年香港國安法實施後，香港與歐盟至今未能恢復年度的正常對話。李家超11日在社交媒體平台公布，與歐盟駐香港辦事處主任及15個歐盟成員國駐港總領事進行午餐會，為彼此提供一個交流和分享看法的機會，以及共同探討加強經貿和發展合作的新途徑。

據了解，李家超與歐盟的午餐會每半年一次，輪流作東，但李家超11日罕有主動即時公布，有別於過去的做法。

香港與歐盟的系統對話會議始於2007年，過去每年定期在香港或歐盟舉行，最後一次於2019年11月在港舉行，其後因新冠疫情停頓。

2020年香港實施國安法後，歐洲議會通過動議，要求歐盟成員避免與香港有新的合作商討，受制於此一動議，香港與歐盟成員此後都沒有達成新的重要雙邊協定。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，東歐及中東巿場遠沒歐盟重要，若香港能強化與歐盟的經貿關係，吸引歐洲的資金、人才、企業，對香港經濟及中國的貢獻將會更大。他指出，歐盟對民主人權等普世價值的堅持，較美國還要執著，歐盟與香港在這方面的確存在分歧。

但他認為，在壹傳媒集團創辦人黎智英的國安案後，引起西方關注的香港大案已不多，相信香港與歐盟的關係會逐步恢復。

香港 歐盟 疫情

上一則

Labubu仿品1隻賺165元 義烏店家仍偷賣 官媒不忍了

下一則

教宗良14世就職不足1月 首任命中國主教 73歲林運團出線

延伸閱讀

港國安法納入電影審查… 手遊「逆統戰」願為國安處出角色

港國安法納入電影審查… 手遊「逆統戰」願為國安處出角色
特首重申港幣不因地緣政治與美元脫鉤 強化離岸人民幣地位

特首重申港幣不因地緣政治與美元脫鉤 強化離岸人民幣地位
路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關

路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關
3天2會李家超 周霽：貫徹「一國兩制」 全力服務香港

3天2會李家超 周霽：貫徹「一國兩制」 全力服務香港

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標