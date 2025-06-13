港國安法5年 326人被捕165人定罪 李家超擬推高官責任制

香港國安法公布實施五周年專題展覽開幕典禮，12日在香港歷史博物館舉行；圖為專題展覽現場。(中新社)

香港 國安法實施五年，香港保安局長鄧炳強12日表示，截至今年6月1日，326人涉及涉嫌從事危害國家安全的案件被捕，其中165人已被定罪；警務處國安處熱線共接獲逾92萬條舉報訊息。香港特首李家超12日表示，為提升治理水平，將強化政府部門主管、高級公務員的領導作用，正審視建立「高層政府官員責任制」，每年評核公務員表現，建立懲處機制。

綜合媒體報導，今年6月30日是香港國安法實施五周年，鄧炳強12日出席國家安全展覽廳推出的專題展覽時表示，截至今年6月1日，326人涉及涉嫌從事危害國家安全的案件被捕，當中有188人及5間公司被檢控，其中165人及一間公司已被定罪，包括已被判刑或正等候判刑。

上述人士包括違反香港國安法或「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條立法）等。

鄧炳強表示，過去一段長時間，香港在國家安全方面「不設防」，有境外勢力不斷煽風點火，甚至提供資源破壞社會安寧，必須要緊記之前亂象是香港歷史上永遠抹不去的傷疤。他說，敵對勢力仍然死心不息，不斷尋找機會危害國家和香港的安全，要時刻警惕相關風險。

另外，自2020年香港國安法實施後，香港與歐盟 至今未能恢復年度的正常對話。李家超11日在社交媒體平台公布，與歐盟駐香港辦事處主任及15個歐盟成員國駐港總領事進行午餐會，為彼此提供一個交流和分享看法的機會，以及共同探討加強經貿和發展合作的新途徑。

據了解，李家超與歐盟的午餐會每半年一次，輪流作東，但李家超11日罕有主動即時公布，有別於過去的做法。

香港與歐盟的系統對話會議始於2007年，過去每年定期在香港或歐盟舉行，最後一次於2019年11月在港舉行，其後因新冠疫情 停頓。

2020年香港實施國安法後，歐洲議會通過動議，要求歐盟成員避免與香港有新的合作商討，受制於此一動議，香港與歐盟成員此後都沒有達成新的重要雙邊協定。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，東歐及中東巿場遠沒歐盟重要，若香港能強化與歐盟的經貿關係，吸引歐洲的資金、人才、企業，對香港經濟及中國的貢獻將會更大。他指出，歐盟對民主人權等普世價值的堅持，較美國還要執著，歐盟與香港在這方面的確存在分歧。

但他認為，在壹傳媒集團創辦人黎智英的國安案後，引起西方關注的香港大案已不多，相信香港與歐盟的關係會逐步恢復。