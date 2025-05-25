港澳攬哈佛生 倡設推廣處吸尖子 6家港大學支持

香港教育局和澳門教育及青年發展局表示，鼓勵大學協助在美有轉校需要的哈佛學生；圖為香港大學。(中新社資料照片)

川普政府22日宣布禁止哈佛大學 招收國際學生，並強制現有外國學生轉學。香港 教育局和澳門教育及青年發展局表示，鼓勵大學協助在美有轉校需要的學生，目前至少六家香港的大學表示能提供相關支持。有大學校長及立法會議員表示，此時正好成為香港吸納尖子的良機，建議政府設立專責推廣留學香港的辦事處。

香港教育局局長蔡若蓮23日在臉書發文，對於受美國留學生政策影響的國際學生，香港教育局已呼籲全港所有大學，為合資格者提供便利措施，維護學生和學者的正當合法權益；而院校亦各按其多元招生及人才政策，吸引頂尖人才。

蔡若蓮表示，香港教育局已即時與香港的大學聯繫，呼籲他們積極行動，亦聯繫了哈佛大學香港校友會，為獲錄取赴哈佛大學升學 的同學提供全面支援。香港各大學均積極回應及密切留意情況。

澳門教育及青年發展局（教青局）也在24日的公告，鼓勵高校協助在美有轉校需要的學生，持續吸引國際優秀學子來澳升學。

大公報報導，有大學校長及立法會議員表示，國際局勢動盪，令更多人才想赴港工作，為大學挖掘更多優秀人才提供了契機，亦將吸引到更多優秀的海外學生來港升學及規畫職業生涯。不過，香港的大學在世界排名雖高，但人口面臨少子化，要為未來的人才儲備未雨綢繆，吸引更多外國學生來港升學。建議政府設立專責推廣留學香港的辦事處，聯同各界以產生最大的協同效應，各大院校抱團出海共同打造留學香港的品牌。

中文大學校長盧煜明表示，香港最大的優勢是國際化，很容易邀請到世界各地的教授前來，令不少頂尖教研學者和優秀學子選擇來香港工作和升學，為香港挖掘更多優秀人才提供好的契機。

立法會議員周文港表示，香港面臨少子化，需要未雨綢繆，加強人才儲備，吸引更多外地生赴港升學，打造教育樞紐；他建議政府設立專責推廣留學香港的辦事處，並聯同各界以產生最大的協同效應。

明報報導，在哈佛大學社會研究課程擔任講師的香港學者陳啟睿表示，校方向教職員稱「一切繼續如常進行」，教學計畫、收生等工作目前如常，但他憂慮當局及後將針對校內的海外學者。

川普政府日前宣布取消哈佛大學的「學生和交流訪問者計畫」（SEVP）認證資格，哈佛下學年不能招收國際生，現有外籍留學生同受影響。陳啟睿稱，師生大多抱持觀望態度，他任職的課程在收生和教學計畫暫無影響，也未聞有下學年循SEVP到哈佛的訪問學者取消計畫。他提到不少師生擔心被政府針對，形容校園出現「寒蟬效應」，未見有高調示威抗議行動。

他說，當地多間大學因應政府削減撥款及當前形勢已凍結招聘，不少講師和博士畢業生求職困難，他認識部分學者轉到加拿大和英國發展，料高教界長遠或出現「轉向」。

香港的大學趁機「搶人才」，為受美國留學生政策影響的國際生提供便利措施，陳啟睿認為兩地大學水平差異加上地域因素，料吸引力不大。「對（哈佛）同學來說不會是選項……有能力和條件去哈佛大學的學生，相信都有能力和條件去到很多其他大學。」

不過，他認為香港大學對美國各學科的學者均具吸引力，因為薪酬、待遇理想，他也有同事到中大求職。