港8傳媒20記者遭追討7年前稅款 記協批離奇指控、未審先罰

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 政府疑透過稅務打壓小型傳媒生存空間，香港記者協會表示，至少有8間新聞傳媒機構或平台、以及20名新聞從業員及其家人，被稅局追收七年前的稅款。記協主席鄭嘉如指不少個案中，稅局的數據錯漏百出，更擔心對新聞自由有負面影響。

自由亞洲電台報導，記協於21日召開記者會，指出自2023年底開始，有至少8個新聞機構、平台或團體，以及有20至記者或其家人，被稅務局審查七年前的利得稅或薪俸稅，按稅局估算受查機構需預繳約70萬元（港元，下同，約8.9萬美元），暫緩後則要預繳約30萬（約3.8萬美元）；而受查的記者或其家人按估算需預繳約100萬（約12.7萬美元），惟暫緩後則預繳約9萬元（約1.1萬美元）。

明報報導，鄭嘉如遭稅務局複查其2018/19年度的稅務後，估算其全年入息逾63.1萬元（約8萬美元），她當時正受雇於「香港01」偵查組，月薪1.8萬元（約2299美元），全年實際入息與局方估算相差40萬元（約5.1萬美元）。鄭嘉如稱，她只是其中案例，有其他同行及媒體同受稅務局「無理」複查。

自由亞洲電台說，這些機構包括記協本身、「獨立媒體」、「法庭線」、「Hong Kong Free Press」、「爆炸頭」及「Renews」，也包括一間在香港經營的小型獨立媒體。至於個人則大部是機構現任或前任負責人、董事或股東，亦有獨立機記者、機構負責人的家人，以及公司員工。

據報導，按稅務條例，稅局有權複查最長7至10年的帳目。不過，記協指今次稅局針對小型傳媒的行動，當中有不少「離奇指控」，包括安插商業登記號碼予無商業登記人士、審查某公司未成立年份之利得稅、估算短報收入比當年薪金多近2倍、多次聲稱無收到郵遞或親身遞交之報稅 表或反對信、將所有銀行入帳交易當收入等。有受查人士即使當年未結婚，無合併報稅配偶同被審查；而當年無使用父母免稅額之父母，亦同樣被稅局審查等情況。

報導說，記協指，稅局並非基於證據或合理理由估算短報收入和要求記者預繳款項，實際上屬「未審先罰」，加上新聞工作者本身收入不高，除要預繳高額稅款，面對無理指控仍要花金錢和時間自證清白，而法例無要求個人保留往年帳目文件，記者要自證清白更加困難，更會對記協構成壓力，要求稅局公開交代。