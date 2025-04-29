受累全球貿易緊張 香港樓價連4跌 創逾8年半新低

香港示意圖。(圖/shutterstock)

根據香港 差餉物業估價署最新資料，2025年3月私樓售價指數報284.2點，按月跌約0.49%，連跌四個月，創逾8年半新低。有業界預料，樓價短期還有下跌風險。

文匯報報導，3月私樓售價指數報284.2點，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌達28.61%。

各類戶型全線按月報跌。當中跌幅最多為C類單位（實用面積753至1076方呎）報266.9點，按月趺約0.93%。B類單位（實用面積431至752方呎）報277.1點，按月跌約0.68%。D類單位（實用面積1076至1721方呎）報262.3點，按月跌約0.76%。E類（1722方呎或以上）單位報255.9點，按月跌約0.54%。A類單位（實用面積431方呎或以下）報304.1點，按月表現持平。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩28日表示，樓價連跌四個月後跌幅收窄，3月樓價按月微跌0.5%。4月初全球貿易緊張局勢及經濟不確定性加劇，投資意願受到負面影響。潛在買家採取觀望態度，影響交易量及住宅價格。4月底情況逐步改善，更多成交重新浮現。

他續稱，整體而言，氣氛可能導致未來幾個月住宅價格輕微下跌。這種情況可能會在短期內持續下去，直到市場變得明朗。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒昨表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，3月份官方樓價指數按月下跌0.5%，今年首三個月累跌1%。隨着預算案宣布減印花稅利好消息，細價樓的表現將會逐漸向好。

王兆麒指，美國關稅 對全球經濟帶來不確定性，但聯儲局可能於短期內重啟減息以推動經濟，維持原有預測香港樓價在2025年上半年見底，上半年樓價繼續在谷底反覆徘徊，樓價下半年會開始好轉，2025年全年上升0至5%。

另外，預料美國將於今年再減息半厘去刺激經濟，香港亦將跟隨，實際按息有機會回落至3%以下，高息因素開始逐漸緩和，並低於租金 回報率，吸引更多投資者入市。