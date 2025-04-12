李家超下月訪中東 偕內企拓市場 4舉措應對美關稅霸凌

香港特首李家超（左二）下月將出訪中東，與內地企業一同開拓新市場。圖為他2023年率團訪問沙烏地阿拉伯時，參觀「未來之城The Line」都市規畫。（中新社資料照片）

面對美國濫施關稅 ，香港 特首李家超日前宣布將從七方面加大力量鞏固香港優勢，包括加強國際交往合作，積極深化區域合作，將區域內的貿易做大，以抵消對美國貿易的減少等方面。港府 商務及經濟發展局局長丘應樺11日在立法會財委會特別會議上透露，李家超下月將出訪中東，與內地企業一同開拓新市場。

文匯報報導，丘應樺強調，在目前國際地緣政治環境緊張情況下，港府會更加積極地拓展海外市場尋找新商機，發揮香港在「一國兩制」下的國際化優勢，為香港的企業及專業服務開拓「一帶一路」商機，又透露未來因應地緣政治及北美3個經貿辦的動向，重新調配各駐外經貿辦涵蓋的國家或地區的範圍和職責。

丘應樺在財委會發言時簡介了商經局在本財政年度四方面的工作重點，一是配合國家「十四五」規畫，提升香港作為國際貿易中心的地位；二是推動共建「一帶一路」工作；三是發展區域知識產權貿易中心；四是增強香港經濟發展動能。

「香港至今已簽訂9份自由貿易協定，涉及21個經濟體，包括去年與秘魯簽訂的自貿協定，另外與33個經濟體簽訂了24份投資協定。我們會繼續積極推展這方面的工作，包括與沙烏地阿拉伯、孟加拉國、埃及和秘魯探討簽訂投資協定。」丘應樺表示，港府正積極透過多元化措施，鞏固香港作為國際貿易中心的地位。

美國不但濫施關稅，個別政客更叫囂要取消香港駐美經貿辦有關待遇甚至將之關閉，有立法會議員在會上關注到香港如何深化國際交往，拓展與開拓全球不同市場，減少對美國市場的依賴。丘應樺在回應時表示，港府會聯同內地的省、市政府一起「併船出海」。

他強調，港府會在地緣政治環境緊張情況下更加積極地拓展海外市場，包括特首李家超下月將率團出訪中東，與內地企業一同開拓新市場。

就駐美經貿辦的問題，丘應樺表示：「我們會密切留意事情進展，其實我們亦作了最壞打算，如果真的有發生，會如何調配資源和應對……，在商經局整體策略來說，我們會重新將經貿辦負責的國家或地區重新設置。」

另據大公報報導，美國將由5月2日起對中國內地和香港小額包裹徵收120%關稅，郵務職工會理事長張偉權11日指出，香港郵政目前仍接受寄往美國的包裹，但估計將於5月2日關稅實施前一周提早停收包裹。