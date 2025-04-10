港電動渡輪2階段載客測試 可載400人 每周載客增至3天

香港示意圖。(圖/shutterstock)

全港第一艘電動渡輪、外形酷似海豚的「新明珠39」早前投入服務，來往北角、紅磡及九龍城，每晚充電八小時已足夠全日運作。環保署9日安排傳媒登船參觀，記者跟隨搭乘「海豚」出海，體驗電動「水上巴士」。

綜合大公報、香港 01等港媒報導，港府 為推動綠色運輸，落實《香港氣候行動藍圖2050》的減碳目標，斥資3.5億元（港幣，下同，約4511.2萬美元）全額資助渡輪營辦商建造四艘電動渡輪及相關配套設施，第一艘電動渡輪「新明珠39」已於去年12月底投入服務，率先在新渡輪航線試行。現已進入第二階段載客測試，並於今年3月31日起逐步增加載客班次，預計每周載客日數將增至3天。

記者9日試乘「新明珠39」，船內座椅舒適，而且開船時沒有傳統渡輪的噪音和汽油味。環保署表示，電動渡輪較傳統渡輪輕70%，更快亦更節能。

船艙內配套設施齊全，設有洗手間、行李架、單車架及飲品售賣機等，亦設有輪椅乘客專用座位，船上還提供免費的流動電話充電裝置，為乘客帶來更舒適的維港體驗。

「新明珠39」全長約35米，可載400名乘客，下層載客量為270，上層客艙載客量為130，比現時行走該航線的傳統渡輪載客量多約37至79人。

據了解，「新明珠39」配備有360組高效能磷酸鐵鋰電池，約提供3800千瓦時電力。晚上利用北角碼頭的電動渡輪充電設施充電八小時，便可應付日間的航程。此外，渡輪的甲板亦配備太陽能板以提供額外電源，足夠供應船內照明之用。

此外，環保署透露，由富裕小輪營運的第二艘電動渡輪名為「香港水上的士28」，將行駛尖東、西九龍、灣仔及中環，預計今年第二季開始首階段不載客試驗。第三艘電動渡輪預計明年上半年抵港測試。由天星小輪營運的第四艘電動渡輪將透過公開招標，挑選合適造船承辦商。